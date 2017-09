Stimmenkampf im engen Korsett Beim TV-Duell mit Angela Merkel geht es für Martin Schulz um alles. Doch die Modalitäten helfen der Kanzlerin.

Die Moderatoren Claus Strunz (Sat.1), Sandra Maischberger (ARD), Maybrit Illner (ZDF) und Peter Kloeppel (RTL, v.l.n.r.) stehen in Fernsehstudio in Berlin-Adlershof. Dort treffen sich am Sonntag Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Kanzlerkandidat Schulz (SPD) zum einzigen TV-Duell vor der Bundestagswahl 2017. © dpa

Kann Martin Schulz seine Emotionen im Zaum halten? Der SPD-Chef kann ganz schön aufbrausend sein, wenn er provoziert wird. Oder zeigt Angela Merkel doch mal Nerven? Bis jetzt hat die Kanzlerin alle Angriffe des Herausforderers an sich abtropfen lassen. Teflon-Merkel eben. Schon während und kurz nach dem Ende des einzigen TV-Duells im Wahlkampf werden die Demoskopen versuchen, die entscheidende Frage zu beantworten: Wer geht am Sonntagabend als Sieger aus dem Studio?

15 bis 20 Millionen Fernsehzuschauer werden wohl zusehen, wie Schulz versucht, die Kanzlerin aus der Reserve zu locken. Auf ihm liegt der größte Druck: Viele halten den direkten Schlagabtausch mit Merkel für seine vielleicht letzte Chance, den Umfragetrend zu drehen. Seit Wochen liegt die SPD rund 15 Prozentpunkte hinter der Union. Frühere TV-Duelle zeigten: Die Show beeinflusst die Wählergunst kaum.

Schon um die Modalitäten gab es Streit. Merkel drohte, gar nicht erst anzutreten, falls die Sender wie geplant das Format verändern, um mehr Drive in den 90-Minuten-Schlagabtausch zu bringen. Am Ende setzte sie sich durch. Schulz sieht sich benachteiligt – und wird von Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender bestätigt, der den Merkel-Leuten Erpressung vorwarf: „Das Kanzleramt verlangt ein Korsett für die Kanzlerin, in dem sie sich nicht bewegen muss. Und zugleich eines für Schulz, in dem er sich nicht bewegen darf.“

Fest steht, die Antworten sollen jeweils nicht länger als 60 bis 90 Sekunden sein. Studiopublikum gibt es nicht. Weder Merkel noch Schulz dürfen etwas in die Kameras halten. Und: Merkel wählte die Schlussfrage. Wohl in der Hoffnung, dass dieses Statement bei den Zuschauern am besten im Gedächtnis haften bleibt.

Auf der Themenliste des Abends dürfte wenig Überraschendes zu finden sein: Abgas-Affäre, Terror, Türkei, Trump, Putin, Nordkorea, Aufrüstung, Flüchtlinge. Von Schulz wird erwartet, dass er einen Schwerpunkt beim Sozialen, den Renten, der Bildung setzt. Für Merkel dürften die Gerechtigkeitsthemen die schwierigsten sein, sie weiß: Hier kann sie gegen den Sozialdemokraten kaum gewinnen. Anders könnte es bei den internationalen Themen sein: Da setzt die Kanzlerin auf ihre Erfahrung mit den schwierigen Männern der Welt. Vielleicht noch wichtiger als die Inhalte sind beim Duell Gestik, Mimik und Tonfall. Verheddert sich ein Kandidat in Details, schwitzt, stottert? Knöpft sich der Herausforderer die Kanzlerin richtig vor? Übertriebene Härte kann abstoßend wirken. So sagt Schulz nun vor dem Duell: „Ich habe nicht die Absicht, Frau Merkel persönlich zu attackieren. Ich respektiere Frau Merkel sehr, ich kenne sie gut.“

Schulz habe im SPD-Umfragetief gezeigt, dass er eine Kämpfernatur ist, heißt es anerkennend in Merkels Reihen. Dort werden ihm gute Chancen gegeben, ein Unentschieden zu erreichen. Das sagen Demoskopen auch. Zudem dürfte Schulz zugutekommen, dass er sich im direkten Vergleich mit der Kanzlerin präsentieren kann. Weder im Kabinett noch im Bundestag hatte er bislang eine Bühne.

Merkels Taktik dürfte wieder sein, nicht über jedes Stöckchen zu springen, sich nicht in Kleinkriege um Details verstricken zu lassen. Aber reicht Einschläfern, wie bei ihrer Sommerpressekonferenz Anfang der Woche? Das könnte Schulz‘ Chance sein, sich als Mann der Zukunft zu zeigen, prinzipienfest, zupackend. Vor vier Jahren sprach Merkel am Ende des Duells mit treuem Augenaufschlag ihren Satz „Sie kennen mich“ in die Kamera. Kommt sie wieder damit durch? (dpa)

