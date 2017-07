Stimmen in der Nacht Ein Mann zündete 2016 die Pension Bürgergarten an. Einen Gast brachte er in Todesgefahr. Nun steht er vor Gericht.

Im vorigen September zündelte ein Gast nachts in der Riesaer Pension „Zum Bürgergarten“ und floh. Das Feuer breitete sich auf der ganzen Etage aus. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, niemand wurde verletzt. Der mutmaßliche Brandstifter wurde nun angeklagt. © Feuerwehr Riesa/Böcke

Der Vater sei schuld. Immer wieder verfolge ihn die Wut, sagt Andreas D. Immer wieder koche der ganze Ärger in ihm hoch – vor allem im Rausch. So wie in jener Nacht am 21. September vorigen Jahres. Damals lag der 51-Jährige in seinem Bett in der Gaststätte und Pension „Zum Bürgergarten“ in Riesa. Er hatte sich tags zuvor eingemietet und war noch betrunken, als er gegen 1 Uhr aufwachte. „Ich hatte Herzrasen und Kopfschmerzen“, erinnert der in Riesa aufgewachsene Dresdner. „Und ich hörte mal wieder Stimmen, von meinem Vater.“ Der war aber schon viele Jahre tot.

Dann traf der gelernte Schlosser eine verhängnisvolle Entscheidung, für die er sich seit diesem Montag am Landgericht in Dresden verantworten muss. Vor dem dortigen Schwurgericht wird dem Deutschen versuchter Totschlag und besonders schwere Brandstiftung zur Last gelegt.

Er soll sein Bett in der Pension angezündet haben – absichtlich. Da er mit sich und seiner Umwelt nicht mehr klar gekommen sei, wollte der 51-Jährige Selbstmord begehen. Dann habe er es sich jedoch anders überlegt und die Pension überstürzt verlassen. Da war das Feuer aber schon ausgebrochen. Drei der fünf Zimmer waren zwar frei. In einem weiteren Raum schlief allerdings ein Stammgast, als die Flammen bereits im Gang des ersten Stocks wüteten.

Laut Anklage war es die Feuerwehr, die ihn später aus seinem Zimmer rettete. Sie war gegen 2.30 Uhr alarmiert worden. „Nachbarn von uns waren noch einmal spät mit ihrem Hund Gassi, sie haben den Brand bemerkt, die Feuerwehr gerufen und uns gleich wach geklingelt“, erinnert sich die Wirtin vor Gericht. Noch immer beschäftigen sie die Ereignisse von damals.

Verletzte gab es bei dem Brand zum Glück nicht. Jedoch sei ein Sachschaden von fast 50 000 Euro entstanden. Gebäude und Inventar sind laut der Wirtin versichert gewesen. Das Zimmer über dem Festsaal der Gaststätte, in dem der Angeklagte einquartiert war, war völlig ausgebrannt.

Bis Ende Januar dieses Jahres dauerten die Bauarbeiten infolge des Brands an, im März konnte die Pension wieder öffnen. Die Wirtin sagt vor Gericht, sie hätten noch Glück im Unglück gehabt. Denn in der Gaststätte konnten nach dem Vorfall weiter Gäste empfangen und im Saal Feiern ausgerichtet werden. So hätten sich die finanziellen Einbußen für die selbstständige Gastronomin noch in Grenzen gehalten.

„Ich wollte mich umbringen“

Der Angeklagte hat noch Erinnerungen an jene Nacht. Er leugnet die Vorwürfe nicht, betont aber, dass der langjährige Alkohol- und Drogenkonsum Spuren hinterlassen hätten bei ihm. „Ich wollte mich damals umbringen“, bestätigt der Angeklagte. Da habe er das Bett angezündet, in dem er lag.

„Dann wurde es heiß, sehr heiß, ich bin raus“, erinnert sich der 51-Jährige. Er habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, Alkohol zu kaufen. Nach einer Weile fand er eine Tankstelle, kaufte dort zwei Flaschen Schnaps, leerte sie sofort. „An das Feuer gedacht, hatte ich da nicht mehr.“ Erst nachdem er kurze Zeit später von der Polizei verhaftet wurde, erinnerte er sich wieder.

Wie es mit ihm weitergeht, ist unklar. Zum Prozessauftakt blickte er auf sein Leben zurück. Mit 14 Jahren habe er eine Lehre begonnen, wurde aber schnell straffällig. Mit seiner Mutter hatte er immer wieder Streit. Im Raum stand sogar, dass er es war, der 2015 ihre Wohnung in der Wismarer Straße in Riesa, in der er zuvor auch immer wieder lebte, angezündet haben könnte.

Der Angeklagte sagt, er habe der Mutter nicht verzeihen können. Sie habe nichts dagegen unternommen, dass seine Schwester einst missbraucht worden sei. „Sie hatte Angst vor meinem Vater, und er war ein Schläger und Trinker“, sagt der 51-Jährige.

Der Angeklagte wurde rasch alkohol- und drogensüchtig. Erst nahm er das Beruhigungsmittel Faustan, später Cannabis und Heroin. Zudem habe er täglich „zehn Bier und zwei Pullen Schnaps“ getrunken. Die Sucht finanzierte er mit dem Verkauf von Diebesgut, mehrmals saß der Mann im Gefängnis. Ob er bald für lange Zeit in Haft muss oder dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird, ist offen. Der Prozess wird im August fortgesetzt.

