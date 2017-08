Stimme für die Hoffnung Die Sängerin Linda Hesse sang für krebskranke Kinder im Uniklinikum. Für die kleinen Kämpfer brachte sie ein besonderes Lied mit.

Linda Hesse in Aktion: Auf der Kinderkrebsstation machte sie nicht nur den kleinen Tim glücklich. © René Meinig

Am Anfang stand eine Autogrammkarte. „Gute Besserung“ sollte sie doch bitte draufschreiben, bat ein Fan Linda Hesse nach einem Konzert. Sie fragte nach, an was diejenige denn leide. „Sie hat Lungenkrebs“, war die Antwort, die die Sängerin sprachlos machte. Das Erlebnis beschäftigte sie lange, bis sie in Kontakt mit der Deutschen Krebshilfe kam. Seit 2014 ist Linda Hesse Botschafterin der Organisation, hat eigens dafür das Lied „Mit aller Kraft“ geschrieben.

Wer Linda Hesse noch nicht kennt: Die Schlagersängerin kam 2012 mit „Ich bin ja kein Mann“ groß raus. Ein Jahr später gewann sie die Goldene Henne als „Aufsteigerin des Jahres“, hatte seitdem mehr als 100 TV-Auftritte und tourt regelmäßig durch Deutschland, gerade mit ihrem aktuellen Album „Sonnenkind“.

Am Dienstagnachmittag war Linda Hesse in besonderer Mission zu Gast auf der Kinderkrebsstation der Dresdner Uniklinik. Nur mit ihrem Pianisten und ganz ohne Mikrofon gab sie den kleinen Patienten und deren Eltern dort ein Privatkonzert.

Als sie „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus Tabaluga und Lilli anstimmt, rollen bei den Mamas die ersten Tränen. Die Papas filmen mit dem Smartphone. Ein Mädchen borgt der Sängerin ihren kleinen grünen Drachen aus. Tabletti hilft dem Mädchen sonst beim Schlucken der vielen Tabletten.

Dann will Linda Hesse Wünsche erfüllen. Sie singt „Liebe, liebe Sonne“ und „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“. Der kleine Tim wünscht sich ein Winterlied. Linda Hesse verspricht ihm, Weihnachten zurückzukommen. „Ich sehe selten so mutige und starke Menschen wie heute hier“, sagt sie. „Es ist mir eine Ehre, dass ich heute bei euch sein darf.“

Dann singt sie noch ein Lied, das sie eigens den krebskranken Kindern gewidmet hat. „Mit aller Kraft“ handelt von der Hoffnung, die mit ganzem Einsatz am Leben gehalten werden kann. „Ich weiß, du gibst dich niemals auf“, singt sie. Eine Botschaft, die Stationsleiter Prof. Meinolf Suttorp nicht besser hätte rüberbringen können.

zur Startseite