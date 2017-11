Stilvoller Genuss an der Wittenberger Straße Striesens neuestes Restaurant gehört einem Profitänzer. Er will das Viertel aufmischen. Auch ein Tanztee ist geplant.

An seinem Restaurant mag Phil Schwarick besonders das Parkett – denn darauf kann man gut tanzen. Der kulinarische Genuss ist aber mindestens genauso wichtig. © Sven Ellger

Eigentlich hat Phil Schwarick immer von einem kleinen Tanzcafé geträumt. Nun ist sein Traum wahr geworden, allerdings eine Nummer größer. Mitte August hat der 27-jährige Betriebswirt und Turniertänzer das Restaurant „Mit Stil“ an der Wittenberger Straße eröffnet. Die Räume an der Ecke zur Bergmannstraße sind vielen Striesenern gut bekannt – dort befand sich viele Jahre lang das Lokal „Max“, weitere folgten.

„Ich kannte das Max aus den Erzählungen meiner Eltern, dort war immer etwas los“, sagt Schwarick. Das hat er sich auch für sein Restaurant vorgenommen. Ihm schwebt eine Mischung aus Klub, Lounge, Bar und eben Tanzcafé vor. Mit regelmäßigen Veranstaltungen wie Weinverkostungen, einem Halloweenbasteln oder Tanzabenden will er allen etwas bieten. „Damit Striesen aufwacht“, so Schwarick. Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder in der Gastronomie gearbeitet und profitiert nun von den Kontakten. Seinen Küchenchef und die Köchin kannte er bereits aus dem Turtle Bay am Zwinger. Sie waren sofort begeistert von dem neuen Projekt und machten mit. In den ersten drei Monaten hat der Jung-Gastronom schon alle Höhen und Tiefen des Neustarts erlebt. Die ersten Wochen liefen prima. „Dann beginnt eine Phase, wo man erst mal einen Schreck bekommt“, sagt Schwarick. Doch die sei mittlerweile überwunden und das Restaurant an den meisten Abenden sehr gut gefüllt. Am Sonntagnachmittag kommen viele ältere Anwohner zum Kuchenessen. Einige würden sich gerne zum Tanztee in dem Lokal treffen. Diese und weitere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Livemusikabende, will Schwarick in den kommenden Monaten austesten und nach und nach mit ins Programm nehmen.

Vormittags, wenn das „Mit Stil“ noch geschlossen hat, geht er regelmäßig zum Tanztraining. Erst vor Kurzem hat sich der Profi auf eine neue Richtung spezialisiert und nimmt nun mit seinem Verein an Turnieren für Jazz und Modern Dance teil. Diese langjährige Leidenschaft will er trotz der anstrengenden Tage im Restaurant nicht aufgeben. Dass sein Konzept aufgeht, hat der Gastronom erst kürzlich gemerkt. Als an einem Abend flotte kubanische Musik lief, ist ein Gästepaar spontan aufgestanden und fing an zu tanzen. Und wenn es mal passt, verlässt auch schonmal der Chef selbst die Bar und legt mit seiner Verlobten und Tanzpartnerin eine flotte Sohle aufs Restaurant-Parkett.

zur Startseite