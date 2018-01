Stillstand im Stahlwerk Alljährlich hat Feralpi die Wintermonate für Reparaturen und die Modernisierung des Werks genutzt.

© Symbolfoto: Sebastian Schultz

Riesa. Stillstand im Stahlwerk – das klingt nicht nach einer guten Nachricht. In diesem Fall gehört der jährliche Produktionspause aber zum ganz normalen Prozedere bei Feralpi. Die traditionell weniger ausgelasteten Wintermonate werden für wichtige Reparaturarbeiten und Modernisierungen an den Anlagen genutzt. Vom 18. Dezember bis 19. Januar stand die Produktion im Stahlwerk still, im Zeitraum vom 22. Dezember bis 15. Januar fuhr auch das Walzwerk seine Produktion herunter. Erneuerungen im Riesaer Stahlwerk gab es beispielsweise am E-Ofen, der einen neuen Krümmer mit Schiebemuffe sowie aufgearbeitete Elektrodenarme montiert bekam. Im Bereich des E-Ofen-Abstichs konnten das Pfannenwagengleis fertig saniert und eine neue Hitzeschutzwand gebaut werden.

Zudem erhielt der E-Ofen einen Kohlesilo für die geregelte Kohleeinblasung. Am Pfannenofen konnte die Wandsanierung der Box für weiße Schlacke fertiggestellt werden. Für einen neuen Kabelkanal wurden die Betonelemente montiert sowie die Betonkonstruktion am Pfannenfeuer saniert. Die Stranggießanlage bekam ein neues Drehturmoberteil, während die Fundamente der Rollgänge und des Schrägaufzugs saniert wurden. Darüber hinaus erhielten die Rollgänge und der Schrägaufzug neue Stahlunterkonstruktionen. In der Schrotthalle wurde der Bereich der Schrottfähren neu gestaltet. Zusätzlich erfolgten an der Schrottkranbahn ein Kranschienenwechsel und eine Spurkorrektur.

Im Walzwerk wurde die Ausmauerung im Hubherdofen erneuert. Weitere nun abgeschlossene Arbeiten gehören zum zweiten Bauabschnitt, um die Walzgeschwindigkeit der Drahtstraße zu erhöhen. Alle Maßnahmen konnten wie geplant umgesetzt werden, so Werksdirektor Frank Jürgen Schaefer: „Die Reparaturen veranlassen wir, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, als auch um dem Umweltschutz gerecht zu werden.“ (SZ)

