Stillstand im Rathaus Vor mehr als sieben Jahren hat der Paternoster in Görlitz seine letzte Runde gedreht. Doch es gibt Hoffnung, dass er wieder fährt.

Der historische Paternoster im Görlitzer Rathaus steht seit 1. Februar 2010 still. Seine Zukunft ist bis heute ungewiss. © nikolai schmidt

Ob der historische Paternoster im Görlitzer Rathaus jemals wieder fahren wird? Bürgermeister Michael Wieler hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Wir werden an dem Thema weiterarbeiten, bis wir ein Ergebnis vorweisen können“, erklärte er zuletzt im Technischen Ausschuss. Die baurechtlichen Anforderungen seien jedenfalls nicht das Problem: „Eine Einzelfallbetrachtung hat ergeben, dass wir den Paternoster durchaus betreiben können.“ Allerdings müsste dann permanent jemand im Rathaus an einem Monitor sitzen, alle Ein- und Ausstiege beobachten – und den roten Knopf drücken, wenn etwas passiert. „Einen Mitarbeiter nur für den Paternoster können wir uns nicht leisten“, sagt Wieler.

Aber: Bei den drei Paternostern, die im Stuttgarter Rathaus ihre Runden drehen, sitzt auch niemand am Monitor. Bereits früher seien die Paternoster aufgerüstet worden – durch den Einbau von Sicherheitsklappen, die zum sofortigen Stillstand führen, wenn Körperteile oder Gegenstände eingeklemmt sind und durch Notausschalter, die jeweils mit einem akustischen Alarm verbunden sind. Das erklärt Martin Thronberens, Pressesprecher der Stadt Stuttgart. Die SZ hat sich zu dem Thema am 7. April mit einer Presseanfrage an das Görlitzer Rathaus gewandt. Doch sie war auch gestern – nach mehr als einem Monat – noch immer unbeantwortet. So intensiv beschäftigt sich das Rathaus offenbar nicht damit. Stadträte wie Günter Friedrich (Bürger für Görlitz) hingegen fordern seit Jahren vehement die Wiederinbetriebnahme.

Die Stadt schätzt die Gesamtkosten für die zeitgemäße Ertüchtigung und die Generalüberholung des Paternosters auf rund 200 000 Euro. Die Generalüberholung würde dafür sorgen, den defekten Paternoster wieder auf seinen originalen Stand zu bringen. „Bei einer Ertüchtigung hingegen werden Dinge hinzugefügt, die der Paternoster nie hatte, die aber heute erforderlich sind“, erklärt Wieler den Unterschied. Hier geht es vor allem um Sicherheitsmaßnahmen. All das wäre nach seiner Aussage möglich.

Die Frage ist nur, wie es danach weitergeht. Bundesweit gibt es kein Gesetz dafür, sondern nur eine Richtlinie. Diese kann jedes Bundesland nach seinem Landesrecht interpretieren. Und beim Landesrecht gibt es erhebliche Unterschiede. In Baden-Württemberg habe es gut geklappt: „Dort besteht Einigkeit, vom Rathaus bis hoch zur obersten Bauaufsicht“, sagt Wieler. Das mache es einfach. Eine Antwort, wie das in Sachsen ist, bleibt er aber schuldig.

