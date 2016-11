Stillstand auf dem Rittergut Dem Eigentümer ist die Baufläche in Seifersdorf zu klein. Er setzt auf weitere Gespräche.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kein Zutritt: Der Eingang zum Rittergut in der Ortsmitte von Seifersdorf ist fest verschlossen. Seit Jahrzehnten verfallen die Gebäude. Trotz vieler Ideen und einer langen Diskussion ist eine Nutzung nicht in Sicht. © Thorsten Eckert Kein Zutritt: Der Eingang zum Rittergut in der Ortsmitte von Seifersdorf ist fest verschlossen. Seit Jahrzehnten verfallen die Gebäude. Trotz vieler Ideen und einer langen Diskussion ist eine Nutzung nicht in Sicht.

Blick in den Innenhof des dreiflügeligen Gutsgebäudes. Der Entwurf des Planungsbüros Schubert zeigt eine idyllische Anlage. Ob die Pläne umgesetzt werden, ist fraglich.

Im Sommer vergangenen Jahres sah es nach einer Einigung aus. Der Eigentümer des Rittergutes in Seifersdorf, Gernot Glatz stellte seine Ideen für das Areal bei einer Einwohnerversammlung im Saal des Schlosses vor. Mitarbeiter der Denkmalschutzämter, der Wachauer Gemeindeverwaltung und auch etliche Einwohner von Seifersdorf waren mit dem Entwurf zufrieden. Stimmig und ausgewogen, lauteten die ersten Einschätzungen. Endlich bewegt sich etwas auf dem zentral in der Ortsmitte gelegenen Grundstück.

Jetzt, mehr als ein Jahr später, ist entgegen alle Erwartungen nichts passiert. Die ehemaligen Scheunen und Ställe sowie das einstige Herrenhaus verfallen weiter. Das Tor ist mit einer dicken Kette verschlossen. Schnell ist klar, von einer Einigung will heute kaum noch einer reden. „Einige offene Punkte müssen noch geklärt werden, deshalb habe ich in dem Verfahren, einen Bebauungsplan aufzustellen, etwas gebremst“, sagt Eigentümer Gernot Glatz. So beschneidet seiner Ansicht nach die damals festgelegte nördliche Begrenzungslinie das Bauland zu stark. „Sie müsste weiter nach Norden verschoben werden“, sagt der Eigentümer. Zu dem Thema sei er bereits mit der Denkmalpflege im Gespräch. Zweiter Knackpunkt sind nach seinen Aussagen die Vorgaben für das sogenannte Mischgebiet. Das besteht aus ehemaligem Herrenhaus, einer Scheune und einem Schweinestall. Hier solle die Art der Nutzung weitgehend offen gehalten werden. Wohnungen, Gewerbe und Betreutes Wohnen sollen möglich sein. „Diese Punkte möchte ich in den Entwurf noch eingearbeitet haben“, sagt Gernot Glatz. „Das Projekt muss sich rechnen. Aufwand und Ertrag müssen in einem vertretbaren Verhältnis stehen“, sagt der Eigentümer. Strittig ist auch der Erhalt der alten Bausubstanz. In einem früheren Entwurf war es dem Bauherrn freigestellt, die Bausubstanz Stall und Scheune zu erhalten. Im Falle einer zu aufwendigen Sanierung hätte er sie abreißen und in den gleichen Dimensionen wieder aufbauen können. Nach dem letzten Beschluss des Wachauer Gemeinderates müssen sie saniert werden. Dieser Ansicht sind auch etliche Einwohner von Seifersdorf. Sie wollen auch die historische Bausubstanz erhalten und sie nicht gegen neue, wenn auch der Form nach gleiche, Gebäude ersetzt haben.

Doppelhäuser sollen entstehen

In den Grundzügen will der Eigentümer allerdings an den ursprünglichen Plänen festhalten. Kernstück der Anlage ist das dreiflügelige Gebäude aus dem Herrenhaus, der einstigen Scheune und dem Schweinestall. Die jetzt noch einzeln stehenden Häuser werden durch Verbindungsbauten zusammengefügt. Hinter dem dreiflügeligen Gutshof werden nach den bisherigen Planungen acht Doppelhäuser angeordnet. Je zwei Familien könnten solch ein Haus beziehen. Entlang der alten Lindenallee werden zwölf Einfamilienhäuser errichtet. Die zweistöckigen Gebäude erhalten ein steiles Satteldach, der obere Teil soll mit Holz verkleidet werden.

Durch die neuen Gespräche und das Abweichen vom einmal gefundenen Kompromiss steht das Projekt vor einem ungewissen Ausgang. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) hatte schon vor neuen Forderungen gewarnt. „Finden wir jetzt keine Lösung, dann passiert vermutlich für die nächsten Jahre nichts auf dem Rittergut“, sagt er.

