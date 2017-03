Stillstand an der S 177? Nach der großen Fällaktion sind kaum Bauleute zu sehen. Autofahrer rätseln über farbige Holzpflöcke.

Rote Holzpfosten wurden entlang der Straße zwischen Radeberg und Leppersdorf aufgestellt. Markieren sie den Verlauf der neuen Straße ? © Thorsten Eckert

Kahlschlag zwischen Radeberg und Leppersdorf. 3 000 Bäume wurden in den vergangenen Wochen gefällt. Der Bau der Schnellstraße vom Ende des fertigen Stückes bis zur Autobahn hat für jeden sichtbar begonnen. Jetzt ist auf der Trasse Ruhe eingekehrt. Die SZ hat beim Landesamt für Straßenbau nachgefragt, was die nächsten Schritte auf der Baustelle sind.

Auf der Spur der farbigen Holzpflöcke

Keine Bagger, keine Bauleute. Auf der Baustelle herrscht derzeit Stillstand. Eine der wenigen Arbeiten in den vergangenen Tagen zu beobachten war, sind Markierungsarbeiten. In einer Linie wurden kleine farbige Holzpflöcke in die Felder gerammt. Sie bilden eine Linie ungefähr dort, wo die neue Straße verlaufen wird. Nach Angaben von Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) markieren sie jedoch nicht die Maße der Straßentrasse. „Sie zeigen die Grenzen des Baufeldes. Das heißt, das Baugeschehen wird sich innerhalb der abgesteckten Baufeldgrenzen abspielen. Sie dienen zur Orientierung aller Gewerke vor Ort“, erklärt die Mitarbeiterin. Sie sind die Voraussetzung für die weiteren Arbeiten, die in den nächsten Tagen beginnen.

Suche nach Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg

Am Ende des Zweiten Weltkrieges war auch das Rödertal von Kampfhandlungen betroffen. Es ist also nicht auszuschließen, dass unter der Erde noch Blindgänger lauern. Deshalb werden in den nächsten Wochen Mitarbeiter mit Metallsuchgeräten über die Wiesen ziehen und den Boden akribisch absuchen. „Wir werden den Auftrag in der nächsten Woche vergeben. Ab Mitte April beginnt dann das Unternehmen mit der Suche. Sollte etwas gefunden werden, bergen die Mitarbeiter die Munition auch gleich.

Wissenschaftler rechnen mit historischen Funden

Für das Straßenbauprojekt wird eine Fläche von rund 15 Hektar benötigt. Das entspricht etwa 21 Fußballfeldern. Es könnte sein, dass sich auf diesem großen Areal Reste alter Siedlungen befinden. „Das muss untersucht werden. Die Arbeiten sind ausgeschrieben. In der nächsten Woche werden wir die Angebote einsehen und dann den Auftrag vergeben. Mit dem Abtragen des Mutterbodens könnte bei planmäßigem Verlauf des Vergabeverfahrens noch im Mai 2017 begonnen werden.“

Hochwasserschutz für Leppersdorf wird besser

Mit dem Bau der Schnellstraße verbessert sich auch der Schutz vor Überflutungen in Leppersdorf. Es sind vier Regenrückhaltebecken geplant. Eins am jetzigen Ende der S 177 bei Radeberg, zwei in der Nähe der Straße von Leppersdorf nach Wachau und eins nördlich der Autobahn. Außerdem werden der Straßendamm nördlich der A 4 und der Damm des Autobahnzubringers als Absperrdämme gegen Wassermassen aus Richtung Eierberg dienen und werden entsprechend ausgebaut. Nach Angaben von Isabel Siebert ist für die beiden Becken an der Straße nach Wachau mit einem Baubeginn im Herbst dieses Jahres zu rechnen.

Arbeiten abseits der Straßentrasse

Laut der Lasuv-Mitarbeiterin haben bereits auch die Planungen für die Wiederaufforstungen begonnen. „Wir werden mehr als 50 000 Quadratmeter Fläche mit Bäumen bepflanzen und auf gut 40 000 Quadratmetern noch Hecken und Sträucher anpflanzen.“ Wo die Arbeiten genau stattfinden und wann sie abgeschlossen sind, teilte sie nicht mit.

Termin für ersten Spatenstich verschoben

Für große Bauprojekte wird mit einem ersten Spatenstich der offizielle Startschuss gegeben. Laut dem Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) sollte das im August sein. Isabel Siebert hält das nicht für realistisch. „Ich rechne damit, dass er erst im Herbst dieses Jahres erfolgen wird. Den genauen Termin geben wir noch bekannt“, sagt sie. Mit der Strecke Radeberg - Leppersdorf wird ein weiterer Teilabschnitt der Ostumfahrung Dresden zwischen der A 4 und der A 17 gebaut. Die Kosten für die knapp 6,7 Kilometer lange Strecke zwischen Radeberg und der A 4 belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro.

zur Startseite