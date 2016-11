Stillstand am Wachauer Kirchweg Nach Protesten gegen die Fällung von 15 Eschen wird an neuen Plänen gearbeitet. Derweil bilden sich wieder Schlaglöcher.

Die Fahrbahn des Kirchweges in Wachau wird immer wieder zerfahren. Künftig soll eine Asphaltdecke auf den Weg. © Thorsten Eckert

Der Kirchweg in Wachau hat in den vergangenen Monaten traurige Bekanntheit erlangt. Mehrmals gab es Hinweise auf den schlechten Zustand. Klaus Gäbler aus Radeberg, der den Friedhof regelmäßig besucht, beklagte die vielen Schlaglöcher und Pfützen. Die Gemeinde besserte die Fahrbahn immer wieder aus. Schließlich stand im vergangenen Jahr fest, die rund 300 Meter Weg werden grundlegend in Ordnung gebracht. Der Nachteil: 15 Eschen entlang des Weges wären dem Ausbau zum Opfer gefallen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Grünen- Landtagsabgeordnete Wolfram Günther und Straßenbauingenieur Dr. Ditmar Hunger aus Dresden gingen dagegen auf die Barrikaden. Letzterer hatte sich den Weg angesehen und war zu dem Schluss gekommen, die Bäume müssten nicht gefällt werden. Seiner Ansicht nach wird bei einem Ausbau keinesfalls die Standfestigkeit der Bäume gefährdet. Außerdem bezweifelte der ehemalige Inhaber eines Planungsbüros auch, dass der Kirchweg für so extreme Belastungen ausgelegt werden muss, wie es laut den Plänen vorgesehen ist. Zudem würde eine abgespeckte Variante günstiger. Anschließend hatten sich Mitarbeiter des Landratsamtes Bautzen, des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Gemeinde Wachau und der Teilnehmergemeinschaft Wachau noch einmal am Kirchweg getroffen. Fazit: Das Verfahren wurde neu aufgerollt.

Nach Angaben von Karsten Leue vom Landratsamt in Bautzen wird die Planung momentan noch überarbeitet. Anschließend soll die Plangenehmigung erwirkt werden. „Dabei ist davon auszugehen, dass der künftige Weg einen Asphaltbelag erhält, der dann ganzjährig befahrbar ist“, sagte er. Allerdings ist nach seinen Angaben noch keine Entscheidung gefallen, ob die 15 Eschen stehen bleiben können oder nicht. „Eine konkrete Aussage kann erst gemacht werden, wenn die Plangenehmigung vorliegt“, erklärte er. Wie lange es dauert, bis die Pläne vorliegen, ist unklar.

Bis es so weit ist, werden die Wachauer mit dem jetzigen Zustand des Weges leben müssen. Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) lehnt eine provisorische Ausbesserung ab. „Ich sehe keinen Handlungsbedarf. Ich hoffe jetzt, dass er bald grundlegend in Ordnung gebracht wird.“

zur Startseite