Stillstand am verfallenen Herrenhaus Das Objekt soll mithilfe von Bundes- und Landesmitteln ein neues Dach bekommen. Dieses Geld fehlt bislang aber.

Seit einem halben Jahr ist es ruhig um das Herrenhaus in Oberottendorf geworden. Die Stadt wartet auf Fördergelder. Archivfoto: © Archiv: Dirk Zschiedrich

Etwa ein halbes Jahr ist es inzwischen her, da flatterte die gute Nachricht ins Rathaus in Neustadt: Im November 2016 bewilligte der Bund eine satte Finanzspritze für das denkmalgeschützte Objekt. Rund 107 000 Euro wurden aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm zur Verfügung gestellt und bewilligt. Der Bund forderte gleichzeitig den Freistaat auf, noch einmal die gleiche Summe obendrauf zu legen. Das Fördergeld sollte sich dadurch auf stolze 214 000 Euro verdoppeln, die in das marode Herrenhaus investiert werden könnten. Doch bisher hat die Stadt von dem versprochenen Geld noch nicht viel gesehen. „Es gibt noch keinen Fördermittelbescheid vom Land“, erklärte Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Man müsse weiter abwarten. Erst wenn die Mittel fließen, könne der Bau am Herrenhaus beginnen.

Die Stadt Neustadt will das eingefallene Dach erneuern. Etwa 240 000 Euro sollen die Bauarbeiten kosten. Abzüglich der versprochenen Fördermittel müsste die Kommune einen Eigenanteil von 26 000 Euro locker machen. Für Neustadt sei das eine überschaubare Größe, wie Mühle bereits deutlich machte. Neustadt sucht parallel dazu nach einem Investor für das Herrenhaus. Die Finanzspritze und die geplante Sanierung des Daches könnten ein neuer Anreiz für Interessenten sein.

Das Herrenhaus in Oberottendorf, das aus dem späten 18. Jahrhundert stammt, hatte sich in den letzten Jahren zu einem Problemkind entwickelt. Vor allem wegen des desolaten Zustandes. Bei einer Begehung im Frühling 2016 stellte sich heraus, dass mehrere Bereiche der Holzbalkendecken bis ins Erdgeschoss durchgebrochen waren. Das Dach ist ebenfalls stark beschädigt. Die Statik ist mittlerweile gestört. Das Gebäude droht in sich zusammenzufallen. Die Kommune musste deshalb einen Bauzaun um das Gelände aufstellen, um es abzuriegeln.

zur Startseite