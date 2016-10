Stillstand am Braunen Hirsch Investor Winfried Stöcker hat mit dem ehemaligen Bernstädter Gasthof Großes vor. Aber eine Baugenehmigung fehlt.

Alles neu: Anstrich, Dach, Fenster. Von außen sieht der Braune Hirsch in Bernstadt idyllisch aus. Aber innen geht es nicht voran. © Rafael Sampedro

Wieder Stillstand. „Ich kenne den Braunen Hirsch eigentlich nur als Baustelle“, sagt Maximilian Fritsche von Elektro-Fritsche in Bernstadt. Im Moment sieht der ehemalige Gasthof auf dem Markt zwar nicht nach Baustelle aus, Gerüste und Bauzäune sind weg, Dach und Fassade saniert. Aber innen ist der Braune Hirsch noch immer Baustelle pur. Daraus will der Investor Winfried Stöcker ein Gasthaus mit Hotel machen. Aber die Bauarbeiter dürfen noch nicht ran. Das Landratsamt will die Baugenehmigung nicht erteilen, zumindest nicht so wie beantragt.

Deshalb mischen sich jetzt die Bernstädter ein. Der CDU-Ortsverband und die Freie Wählergemeinschaft Bernstadt haben eine Petition initiiert. Seit wenigen Tagen liegt bei Maximilian Fritsche und seinem Vater Klaus, beide CDU, eine Unterschriftenliste aus, ebenso in anderen Bernstädter Geschäften. Die Organisatoren hoffen, die Bauaufsicht mit möglichst vielen Unterschriften umstimmen zu können.

Die Liste dessen, was im Braunen Hirsch entstehen soll, ist bereits gut gefüllt: eine Gaststätte mit Platz für 66 Besucher, ein Hotel mit 73 Betten, ein großer Tanzsaal, ein Hochzeitsraum, ein Zimmer für Stadtratssitzungen, Weinkeller, Bowlingbahn, eine Bar mit Billard und sogar ein Schwimmbad. Aber ganz so funktioniert es nicht aus Sicht der Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes.

„Es geht vor allem um den Tanzsaal und um die Zahl der Parkplätze rund um den Braunen Hirsch“, erklärt Bernstadts Bürgermeister Markus Weise. Der Tanzsaal soll in einer Größe von 364 Quadratmetern gebaut werden und nicht nur für Touristen und Tagungen zur Verfügung stehen, sondern auch für Kultur in Bernstadt. „Dort soll auch ein Platz sein für Lesungen und Konzerte“, erzählt Weise. Das Problem: Die Lautstärkebelastung könnte für die Anwohner zu groß sein. Bei einem Gespräch zwischen Landratsamt, Investor und Stadt soll es deshalb um eine mögliche Teilgenehmigung gegangen sein. „Theoretisch wäre es denkbar, den Tanzsaal wie geplant zu bauen“, erklärt Weise. „Allerdings gäbe es dann bei der Nutzung massive Einschränkungen.“ Konzerte bis in die Nachtstunden wären wahrscheinlich nicht mehr möglich.

Der zweite Streitpunkt sind die Parkplätze. Für die geplante Nutzung müssten knapp über hundert Parkplätze für die Gäste vorhanden sein, und zwar in einem Umkreis von 150 Metern, erklärt Projektplaner Stefan Gläsel. Die gibt es aber nicht. „Wir hätten vielleicht im Umkreis von 240 Metern ausreichend viele Parkplätze. Das ist aber nicht nah genug.“ Für ihn sei diese neue Hürde kräftezehrend, sagt er. „Wir reden immer vom Ausbluten der ländlichen Gebiete, haben aber eine solche Gesetzgebung. Das ärgert mich.“

Für das Problem mit den Parkplätzen könnte es eine Lösung geben. „Wir wollen im Stadtrat kommende Woche eine Änderung in unserer Satzung beschließen“, so Bürgermeister Weise. Gewerbetreibende sollen dann Parkplätze, die der Stadt gehören, ablösen können – falls die Stadträte zustimmen. Die hatten dem Antrag für den Innenausbau der Hotel Stöcker GmbH bereits Anfang des Jahres ihre Zustimmung erteilt. Ursprünglich sollte der Braune Hirsch sogar schon 2014 fertig sein.

Das Landratsamt selbst will sich zu dem Fall noch nicht äußern. „Es handelt sich hier um ein laufendes Verfahren, in dem weitere Gespräche mit den Beteiligten Ende Oktober geplant sind“, erklärt Sprecherin Marina Michel. Dann wird sicher auch der Saal noch einmal Thema sein.

„Laut der Empirica-Studie fehlt es unserer Region an Infrastruktur. Das hier wäre Infrastruktur“, so Markus Weise. Der neue Braune Hirsch würde, so die Hoffnung, Hotelgäste bringen, Tagungs- und Firmengäste der Bernstädter Unternehmen. Winfried Stöcker selbst hat in Bernstadt eine Zweigstelle seines Unternehmens Euroimmun. „Aber mein Eindruck ist, dass das Große und Ganze bei solchen Entscheidungen aus dem Blick verloren geht“, sagt Weise. Klaus Fritsche sieht noch einen anderen Punkt: Was tun, wenn aus der Stöcker-Idee nichts wird? „Dann können wir unseren Markt vergrößern. Und dieser Markt wäre dann zum großen Teil tot.“ Denn die Stadt könne das Gebäude selbst nicht halten. „Wir müssen miteinander reden, um das zu klären. “

Tag der offenen Tür im Braunen Hirsch: 21.10., 9 bis 19 Uhr

zur Startseite