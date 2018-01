Stillschweigen zur Autofabrik Der Landkreis Görlitz spricht mit den Investoren über Rothenburg. Viel mehr ist nicht bekannt. Im Herbst hatte Landrat Bernd Lange noch damit einer Entscheidung bis Ende 2017 gerechnet.

Landrat Bernd Lange © Landratsamt

Anders als erwartet, hat es im abgelaufenen Jahr noch keine Entscheidung zu einer möglichen Autofabrik in Rothenburg mit 1 000 neuen Jobs gegeben. Kreis-Sprecherin Susanne Lehmann bestätigt, dass „es Gespräche mit dem Investor gab.“ Über die Ergebnisse hätten aber der Kreis und der Investor Stillschweigen vereinbart, „um die erfolgreiche Ansiedlung“ nicht zu erschweren. Im Herbst hatte Landrat Bernd Lange noch damit gerechnet, dass bis Ende 2017 eine Entscheidung darüber fällt, ob der chinesische Investor die Fabrik für E-Autos in Rothenburg errichten will oder nicht. Im Herbst hatte eine Reise des damals amtierenden Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, nach China, Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen genährt.

Bis zuletzt galt der Solarpark auf dem Gelände des Flugplatzes als einer der Knackpunkte. Er ist mit Fördermitteln errichtet worden und müsste für die Autofabrik teilweise oder ganz verlagert werden. Dabei muss nach Lösungen gesucht werden, die keine Rückzahlung der Fördermittel zur Folge haben.

Auch deswegen wurde zuletzt eine Variante favorisiert, bei der die verbleibenden Solarmodule auf der Flugplatzseite zur Friedensstraße hin konzentriert und überzählige Module auf eine Kompensationsfläche außerhalb von Rothenburg umgesetzt werden sollen.

