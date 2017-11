Stillgelegt und abgestellt Seit Monaten steht auf dem Edeka-Parkplatz in Königstein ein Auto ohne Kennzeichen. Wer ist dafür zuständig?

Der auf dem Parkplatz des Königsteiner Edeka-Marktes stehende Peugeot wartet weiter auf seine Abholung. Er sah schon bessere Zeiten. © Foto: SZ/K. Klemm

Ein Hingucker ist er. Aber eher im negativen Sinne. Der scheinbar herrenlose Peugeot auf dem Parkplatz vor dem Edekamarkt in Königstein zieht seit fast einem halben Jahr die Blicke der Passanten auf sich. Ohne Kennzeichen steht er da, schlecht lackiert und mittlerweile mit einem kaputten Seitenspiegel. An prominenter Stelle, der ersten Lücke, wenn man von der Pirnaer Straße auf das Parkdeck einbiegt, wartete er darauf abgeholt zu werden – bis jetzt vergeblich. Doch wie kam er überhaupt dahin?

Das fragten sich auch die Betreiber des Edeka-Marktes. Als Familie Schmidt das Fahrzeug vor ihrem Markt entdeckte, wandte sie sich an die Polizei und erfuhr, was geschehen war. Am 13. Juni hatte die Polizei einen 25-jährigen Mann in Königstein mit seinem Fahrzeug angehalten, berichtet Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Der Mann sei in besagtem Peugeot unterwegs gewesen. Doch das Auto hatte keine gültigen Kennzeichen, der Fahrer war betrunken und hatte keine Fahrerlaubnis.

Also legte die Polizei den kleinen weißen Peugeot still, entfernte die Kennzeichen und stellten ihn auf dem Edeka-Parkplatz ab. Man habe eine Straftat unterbinden müssen, daher habe man das Auto sofort aus dem Verkehr gezogen und vor dem Supermarkt abgestellt, so Ilka Rosenkranz. Das sei besser, als es direkt an der Straße stehenzulassen.

Doch seitdem haben die Betreiber des Edeka-Marktes das Auto an der Backe. Sehr zu ihrem Leidwesen. „Ein gutes Bild macht es für unsere Kunden natürlich nicht“, sagt Steven Schmidt. Sie warten seit Monaten darauf, dass der Halter das Fahrzeug von ihrem Parkplatz entfernt. Das sollte der auch längst getan haben, so die Polizei. Denn der Wagen werde nicht mehr für das Strafverfahren wegen der vom Fahrer begangenen Delikte benötigt. Steven Schmidt ist sauer: „Wir dachten, die Polizei kümmert sich, schließlich hat das Auto und der Fall überhaupt nichts mit uns zu tun.“

Doch die Polizei ist nach eigener Aussage nicht mehr für das Fahrzeug verantwortlich. Und auch das Ordnungsamt in Königstein könne nichts tun, sagt Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Es handele sich um eine rein privatrechtliche Angelegenheit. Dass sich die Betreiber des Edeka-Marktes jetzt selbst mit dem Halter des Fahrzeugs in Verbindung setzten sollen, überrascht Steven Schmidt doch sehr. Wann das Fahrzeug verschwindet, ist also noch nicht geklärt.

