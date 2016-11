Stille Nacht, heilige Nacht In vielen Orten stimmen Chöre auf die Adventszeit ein. So auch in Glashütte. Die Vorbereitungen dazu haben zeitig begonnen.

In diesem Jahr wurde die Glashütter Kantorei unter der Leitung von Almut Reichel (re.) mit dem Bürgerpreis der Stadt ausgezeichnet. Am Sonntag steigen die Sänger wieder auf die Bühne – dann zum Adventskonzert. © Egbert Kamprath

Auf die Weihnachtszeit hat sich Almut Reichel bereits im September eingestimmt. Mit den Sängern der Glashütter Kantorei traf sie sich in Schmochtitz bei Bautzen zum alljährlichen Chorwochenende. „Hier haben wir mit den Proben für unser Adventskonzert in Glashütte begonnen“, erzählt die Dippserin, die seit Jahren als Kantorin in Glashütte tätig ist. In diesem Jahr hat ihr Chor kleinere Motetten verschiedener Komponisten und Lieder zur Advents-und Weihnachtszeit in unterschiedlicher Besetzung einstudiert. „Die Stücke singen wir a cappella, also ohne Instrumente“, erzählt Frau Reichel. Krönender Abschluss des Konzertes wird die Adventsmotette „Wie soll ich dich empfangen“ von Johann Georg Herzog sein. Hier wird sich der Chor von der Orgel begleiten lassen.

Hier gibt es Konzerte zurück 1 von 7 weiter Dippoldiswalde: Sonnabend, 19 Uhr, Osterzgebirgsgalerie im Schloss Dipps, vorweihnachtliche Stunde, u.a. mit Posaunenchor und Kantorei; Schellerhau: Sonntag, 13.30 Uhr, Kirche, Adventskonzert mit Musikschülern; Pretzschendorf: Sonntag, 14 Uhr, Kulturhaus, mit Concordia Pretzschendorf, Kinder- und Posaunenchor, Chorlauten, André Engelbrecht & Solisten; Hartmannsdorf: Sonntag, 14.30 Uhr, Kirche, Gesangverein Liedertafel und Bobritzschtaler Männerchöre; Lauenstein: So., 16 Uhr, Schloss, Kunst- und Musikschule Dipps; Dippoldiswalde: Sonntag, 16 Uhr, Kulturzentrum Parksälen, mit dem Sächsischen Vokalensemble; Glashütte: Sonntag, 18 Uhr, Kirche, mit der Kantorei, dem Posaunenchor und Gospelchor des Gymnasiums.

Zu erleben ist das zum Adventskonzert am Sonntag in der Glashütter St.-Wolfgang-Kirche. „In unserem Chorleben ist das Adventskonzert immer ein besonderer Höhepunkt, und es ist immer wieder eine schöne Herausforderung“, sagt Frau Reichel. Der Chor versucht, qualitativ immer ein Stück daran zu wachsen. Deshalb wird der Schwierigkeitsgrad der ausgewählten Literatur immer wieder erhöht. „Besonders in unseren Kantatenkonzerten, in denen wir uns auch schon an Kantaten von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen gewagt haben, ist die Herausforderung groß“, sagt sie. Denn dazu lässt sich der Chor von einem Orchester begleiten. Und das kostet nicht nur mehr, auch die Proben sind aufwendiger. Deshalb finden Konzerte in dieser Form nur alle zwei Jahre statt. In den anderen – so auch in diesem Jahr – lädt sich die Kantorei den Gospelchor des Dippser Gymnasiums als Partner ein.

Dieser sorgt für Abwechslung im Repertoire. „Mit dem Gospelchor erreichen wir auch Jugendliche mit ihren Eltern, die wohl sonst selten eine Kirche besuchen“, sagt Frau Reichel. Für sie ist das Konzert am Sonntag etwas Besonderes. Denn es ist das zehnte Adventskonzert, das sie in Glashütte organisiert. Almut Reichel hofft, dass viele Besucher in die Kirche kommen werden. Denn sie weiß, das es am ersten Advent wie auch in den Vorjahren auch in anderen Orten des Osterzgebirges weitere Konzerte geben wird. Doch trotz der „Konkurrenz“ seien auch schon in den letzten Jahren viele Gäste von außerhalb gekommen.

