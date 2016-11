Stille im Görlitzer Kaufhaus Neuer Kalender, dafür wenig bis keine Informationen zur Zukunft des Kaufhauses. Ein Bauantrag fehlt weiterhin.

Ob in diesem Jahr wieder die Herrnhuter Sterne im Kaufhaus leuchten wie hier 2015? Momentan ist es um das Vorhaben Kaufhaussanierung ruhig geworden. © pawel sosnowski/80studio.net

Es ist ja nun nicht so, dass sich Görlitzer und Touristen nicht mehr für das Kaufhaus interessieren würden. Erstere werfen eher im Vorübergehen einen Blick auf eine der zuweilen wechselnden Ausstellungen hinter den großen Schaufensterscheiben. Letztere drücken sich an denen schon mal die Nasen platt und fotografieren nach innen.

Das Kaufhaus, was passiert denn nun hier? Anscheinend nichts. Oder? Eine gute Nachricht: Offenbar ist das Vorhaben Neueröffnung noch nicht aufgegeben worden. Denn derzeit hängt ein Werbezettel an der Eingangstür: Der neue Kaufhaus-Kalender 2017 ist da. Verwiesen wird auf die Internetseite des Kaufhauses, allerdings tauchte dort der Kalender bis Dienstagabend noch nicht auf. Vielleicht nur Bestellung per E-Mail?

Im Görlitzer Rathaus kann man momentan auch nichts Erhellendes zur Zukunft des Kaufhauses beitragen. Ein Bauantrag des Eigentümers und Euroimmunchef Winfried Stöcker liege noch nicht vor. Und auch sonst „keine neuen Informationen“, so Rathaussprecher Wulf Stibenz. Immerhin: Während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Stadtrates stellte sich auf Anfrage aus den Reihen der Ausschussmitglieder heraus: Vor etwa einem halben Jahr gab es einen Kontakt zwischen dem städtischen Denkmalschutz und Winfried Stöcker. Was genau besprochen wurde, bleibt offen.

Das traditionsreiche Kaufhaus ist eine der Stöcker-Baustellen in Görlitz. Eine andere: das geplante Modehaus am Postplatz. Laut Internetseite ist die Eröffnung immer noch für kommendes Jahr geplant. Aber auch hier gilt: Informationen zurzeit gleich null. Eine SZ-Anfrage zum neuen Chef des Modehauses, der bereits per Ausschreibung gesucht wurde, und zu den Baufortschritten im und am Gebäude bleibt von Investor Winfried Stöcker und dem Kaufhausteam nun schon seit über einem Monat unbeantwortet.

Übrig bleiben also nur Spekulationen, warum es so still geworden ist um das große Görlitzer Kaufhaus-Projekt. Eine Möglichkeit: Winfried Stöcker steckt viel Kraft und Personal in den Flughafen Lübeck. Den hatte er dieses Jahr gekauft, der Chef des Kaufhausteams, Jürgen Friedel, ist dort Geschäftsführer geworden. Zum Nachteil von Görlitz? Winfried Stöcker hatte das im Juni gegenüber der SZ bestritten. Solange das Kaufhaus noch nicht fertig gebaut ist, solle Friedel in Personalunion seine Arbeit auch an der Neiße verrichten.

