Stille Helden zum Ehrenamttag gesucht Die Stadtverwaltung Großenhain will ihren „stillen Helfern“ Dankeschön sagen.

Großenhain. Anlässlich der Festveranstaltung zum „Tag des Ehrenamtes“ am 19. Januar 2018 möchte die Stadtverwaltung Großenhain wieder Bürgerinnen und Bürger einladen, die ehrenamtlich tätig, aber vereinsungebunden sind. Gehören Sie dazu oder wollen Sie Ihrem „stillen Helfer“ einmal Dankeschön sagen, so können Sie ihn oder sie jetzt bei der Stadtverwaltung Großenhain für eine Einladung vorschlagen. Nutzen Sie dazu einfach das Formular unter www.grossenhain.de/kultur.html oder Vordrucke, die in der Großenhain-Information im Rathaus erhältlich sind. Auch formlose Vorschläge sind möglich. Hierbei muss allerdings der Einreichende klar ersichtlich sowie eine kurze, nachvollziehbare Begründung zum ehrenamtlichen Engagement des Vorgeschlagenen und ein Kontakt für Rückfragen beigefügt sein. Einsendeschluss ist der 18. Dezember. (SZ)

Kontakt: Geschäftsbereich Stadtkultur und Ordnung, Sachgebiet Kultur und Jugendarbeit, Jörg Withulz, 03522 304139; jwithulz@stadt.grossenhain.de

