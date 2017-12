Still sei die Nacht bei „Stille Nacht“ Innehalten am Heiligabend: Pfarrer Michael Gärtner hat eine Vision – der Kamenzer Markt wird zum großen Chor. Ohne Nebengeräusche und Verstärker.

Ein Muss für Kamenzer: Das Hosiannasingen am Heiligabend vereint Evangelen, Katholiken und Nichtgläubige zum besinnlichen Gesang. © Archivfoto: René Plaul

Kamenz. So viele Menschen sieht der Kamenzer Marktplatz selten. Vielleicht zum Forstfest, dann taucht das Pflaster in Blütenträume. Jetzt im kalten Dezember ist davon keine Rede. Vielmehr zieht es die Kamenzer am Heiligabend instinktiv durch die festlich beleuchteten Gassen hoch in die Altstadt. Kurz vor 18 Uhr treten die meisten in dicke Mäntel gehüllt, schon von einem Bein aufs andere, um sich warm zu halten. Manch schlauer Mitbürger hat da Glühwein in der Thermoskanne dabei. Regen, Sturm, Graupelschauer, Schneetreiben oder neun Grad plus – alles hat das Hosiannasingen bereits gesehen. Was immer gleich bleibt, sind die Lieder: „Tochter Zion“, „Empor zu Gott“, „Hosianna in der Höhe“, „Stille Nacht“ und „Oh, du fröhliche“.

Die Ursprünge besagen, dass man früher so die Weihnachtsbotschaft in die Stadt hinein trug. Wahrscheinlich liegen die Wurzeln in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begründet. Länger gibt es den Hosianna-Gesang nämlich noch gar nicht. Und weiter führen die Spuren zum romantischen Fackelumzug, der schon immer von der Klosterkirche zum Markt verlief. Doch in die Stadt hinein? Das Gotteshaus befand sich damals noch außerhalb der Stadtmauern. Es hat also alles seine Richtigkeit.

Nur die Kinder sind aus dem Zug verschwunden, mittlerweile hat die katholische Kirchgemeinde den Part der Fackelträger übernommen. Ihre Christmesse läuft erst spät am Abend – genügend Zeit, sich zwischen Kaffee und Abendbrot zu treffen, Feuer zu entzünden und vors Rathaus zu laufen. Im Gegensatz zu dem evangelischen Chor, der nach der zweiten Christvesper meistens ziemlich eilig aus St. Marien herbeiströmt. Zusammen mit Hunderten Kamenzern und Gästen übrigens. Zum Hosiannasingen vereinigen sich die Stimmen beider Chöre dann mit einem Bläserquintett, das seit Jahren aus den gleichen Musikern besteht. Was folgt, ist gemeinschaftliches lauschen, staunen und genießen.

In diesem Jahr aber wird alles ein klitzekleines Bisschen anders. „Ich habe einen Traum“, sagt Pfarrer Michael Gärtner von der evangelischen Kirchgemeinde nämlich. „Dass es vor dem Lied ‚Stille Nacht’ auch wirklich still wird auf dem Markt. Dass alle ihre Gespräche einstellen, ruhig werden und dann miteinander singen – ganz ohne Verstärkeranlage und ohne Nebengeräusche.“ Das könnte ein sehr bewegender Moment werden, wenn alle aufeinander hören und miteinander singen. „Dann kann aus einer stillen Nacht, wirklich eine ganz besondere, eine heilige Nacht werden. Ich würde mich freuen, wenn die Kamenzer und ihre Gäste sich darauf einlassen könnten. Der Chor unter Leitung von Michael Pöche wird uns helfen. Der Text des bekannten Liedes wird schon vorher in der Hauptkirche verteilt und auf den Markt mitgebracht“, so Michael Gärtner.

Kantor Michael Pöche leitet das Singen übrigens wieder an und dirigiert den Chor. Am letzten Mittwochabend gab es dazu schon eine Extra-Probe. Eingeladen waren dazu auch Menschen, die nicht unbedingt etwas mit der Kirche zu tun haben. Das Hosiannasingen vereint eben auf vielfachem Weg. Nach dem besinnlichen Teil zur „Stillen Nacht“, wird dann natürlich am Heiligabend auch noch wie gewohnt das „O du fröhliche“ aus vollen Kehlen gesungen. Und dann kann die Weihnacht kommen. Wie jedes Jahr.

