Still ruhen die Großbaustellen Die Mauern am Oberwerder, dem alten Stadtbad und an der Kriebsteiner Straße sind zu sanieren. Bald soll’s weitergehen.

„Die Ufer-Befestigung ist zu etwa 85 Prozent abgeschlossen“ – Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). © André Braun

Die Böschungssicherung am Oberwerder in Waldheim sollte eigentlich bis Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Doch das Wetter hat dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Die Ufer-Befestigung ist zu etwa 85 Prozent abgeschlossen“, informierte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) die Stadträte. Sobald es das Wetter zulässt, sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden. „Der Zeitaufwand für alle Restleistungen wird auf vier bis sechs Wochen geschätzt“, so Ernst. Auf rund 270 Meter Länge wird mit tonnenschweren Granitsteinen dem während des Hochwassers im Juni 2013 ausgespülten Ufer wieder Halt gegeben. Die Kosten belaufen sich auf rund 86 000 Euro und werden aus dem Wiederaufbaufonds Hochwasser finanziert.

Die Mauwerksarbeiten am Ufer des ehemaligen Stadtbads sind zwar schon abgeschlossen. Allerdings ist dieses Projekt noch nicht komplett umgesetzt. „Die noch zu erbringenden Restleistungen wie Mutterbodenabdeckung und Beräumung werden je nach Wetterlage ausgeführt“, sagte Steffen Ernst. Die Umsetzung werde sieben bis 14 Tage dauern. Die Mauer wird nun mit Mikrobohrpfählen stabilisiert. Der 70 Meter lange Bereich war ebenfalls beim Hochwasser 2013 massiv beschädigt worden. Die Gesamtkosten in Höhe von etwa 66 000 Euro trägt der Freistaat Sachsen.

Betonarbeiten unmöglich

Und auch an anderer Stelle hatten die Wassermassen bereits 2002 große Zerstörungen hinterlassen: am Ufer der Zschopau parallel zur Kriebsteiner Straße. Der Bereich wird mit einer Stützwand in drei Bauabschnitten instand gesetzt. „Bis auf landschaftsgestalterische Arbeiten und den Geländeranstrich ist der erste abgeschlossen“, sagte der Bürgermeister. Der zweite Teil sei bis auf die anteiligen Arbeiten an der zschopauseitigen Naturstein-Verblendung und der Geländermontage ebenfalls fast beendet. „Im dritten Abschnitt sind noch die Gesimskappen zu betonieren“, so Ernst. Bei den frostigen Temperaturen ist das aber nicht möglich. „Vorgesehen ist, ab März mit dem Straßenausbau zu beginnen“, sagte das Stadtoberhaupt. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro tragen der Freistaat 3,2 Millionen Euro, die Stadt Waldheim rund eine Million Euro und die Versorgungsunternehmen etwa 75 000 Euro. (mit DA/rt)

