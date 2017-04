Stiftungsgeld ausgeschüttet Elf Leisniger Gruppen haben eine Finanzspritze von insgesamt 6 000 Euro erhalten. 2018 könnte weniger zur Verfügung stehen.

Elf Antragsteller haben am Donnerstag die Zinserlöse 2016 aus der Charlotte-Weiß-Stiftung entgegengenommen. Nur die Kantorei Tragnitz ging leer aus – diesmal. © Dietmar Thomas

Einen Tag vorm eigentlichen Geburtstag von Charlotte Weiß, der 2017 auf den Karfreitag und damit einen Feiertag fällt, haben Begünstigte diesmal Zuwendungen aus der Charlotte-Weiß-Stiftung erhalten. Insgesamt 6 020 Euro konnten die Stiftungsräte in Person von Bürgermeister Tobias Goth (CDU), Pfarrerin Katja Schulze, Eckehard Klotsche, Dieter Fleck und Siegfried Bretsch vergeben. Um mehr als 8 000 Euro hatten sich Leisniger Gruppen und Vereine beworben. Als einzige nicht bedacht worden ist die Kantorei in Tragnitz. Sie hat vor, Sitzheizungen unter Kirchenbänken zu installieren. „Aufgrund der Gesamtgröße des Vorhabens mussten wir das zurückstellen“, sagte Tobias Goth bei der Scheckübergabe am Donnerstag.

Überhaupt gab er den Vereinen und Gruppen den Tipp, sich auch selbst nach anderen Möglichkeiten der Co-Finanzierung von Vorhaben zu kümmern. Als Beispiele nannte er den Verein Fördergesellschaft Regio Döbeln, der Kleinstprojekte unterstützt, oder die Sparkasse Döbeln, die Erlöse des PS-Lotterie-Sparens an Vereine ausschüttet. Denn: Aufgrund der Niedrigzinsen muss bei der Charlotte-Weiß-Stiftung damit gerechnet werden, dass weniger Geld als bisher verteilt werden kann. „Wir hatten jetzt noch ein Gespräch mit einer Bank und sind danach etwas optimistischer als vorher. Wir denken, wir können auch 2018 für das Vorjahr Zinsen zwischen 5 000 und 6 000 Euro verteilen“, so der Bürgermeister. Vor dem Gespräch war er nur von rund 1 000 Euro ausgegangen, die die Stiftung noch vergeben kann.

Wofür das Geld verwendet wird zurück 1 von 11 weiter Der Geschichts- und Heimatverein hat 800 Euro bekommen. Damit unterstützt er ein touristisches Projekt im Stadtgut. Der Tierschutzverein erhält 150 Euro als Zuschuss zu Tierarzt- und Baukosten. Die Bibliothek kann für 400 Euro neue Medien kaufen. Der Schulverein freut sich über 600 Euro für das Jahrgangstreffen. Der Kulturbund kann sich über 300 Euro Zuschuss für das Hofcafé freuen. Dazu soll für den 9. Juli wieder in den Hof des Stadtgutes eingeladen werden. Die Oberschule hat Unterstützung für den Sporttag beantragt. Dafür gibt es 300 Euro Stiftungsgeld. Für die Kirchenmusik stellt der Stiftungsrat 1200 Euro zur Verfügung. Das Geld ist insbesondere für die Aufführung des Paulus-Oratoriums am 4.November gedacht. Der Förderverein Kloster Buch erhält 1500 Euro, um die Kreuzstockfenster im Abtzimmer zu erneuern. Die Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs bekommt 240 Euro für eine Runde mit der Kräuterfachfrau Undine Myja. Für den Seniorenklub kann Leiterin Silke Kluge für 130 Euro Töpfe für eine Imbissversorgung anschaffen. Die Polditzer Heimatfreunde erhalten einen Zuschuss von 400 Euro, um sich einheitliche Kleidung kaufen zu können. (sig)

Anträge werden bis Ende des Jahres im Sekretariat des Bürgermeisters entgegengenommen. Der Verein muss in Leisnig oder den Ortsteilen ansässig sein, sein Projekt kurz vorstellen und das Geld im Sinne der Stifterin einsetzen. Charlotte Weiß, eine ehemalige Leisniger Geschäftsinhaberin, hat zu Lebzeiten den Tier- und Denkmalschutz unterstützt, sich für Kinder und Senioren eingesetzt, für Kultur und Literatur interessiert. Auf diesen Gebieten soll mit den Zinsen ihres Vermögens, das in die Stiftung eingegangen ist, auch nach ihrem Tod Gutes getan werden.

Charlotte Weiß ist 2002 im Alter von 98 Jahren ohne Angehörige verstorben. Sie ist die erste Leisnigerin, deren letzter Wille vorsah, eine Stiftung einzurichten. In den ersten Jahren konnten noch 10 000 Euro und mehr an gemeinnützige Vereine verteilt werden. Das Stammkapital ist in drei unterschiedlichen Formen angelegt. Wofür die Zinsen ausgegeben werden dürfen, das regelt eine Satzung.

Das Grab von Charlotte Weiß befindet sich auf dem Leisniger Gottesacker. Die Stiftungsräte besuchen es mindestens einmal im Jahr am Geburtstag der Stifterin und legen dort Blumen nieder. Am Freitag wäre sie 113 Jahre alt geworden.

