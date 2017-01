Stiftung unterstützt Sehbehinderte Mit Geld aus der Alfred-Prescher-Stiftung werden vier Projekte unterstützt.

Mit Geld aus der Alfred-Prescher-Stiftung werden vier Projekte unterstützt. So hat der Stiftungsrat entschieden, dass einer Coswigerin eine neue Leuchtlupe mit 3,5-facher Vergrößerung bezahlt wird. Die Betreuungsgruppe Coswig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen erhält eine finanzielle Unterstützung für die jährlich stattfindenden Veranstaltungen für Blinde und Sehschwache im Coswiger Raum. In der Stadtbibliothek können neue Hörmedien für sehbehinderte Bürger angeschafft werden. Und die Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig erhält ebenfalls eine finanzielle Unterstützung für die Digitalisierung von alten Hörbüchern.

Der ehemalige Coswiger Alfred Prescher hatte in seinem Testament aus dem Jahr 1945 verfügt, dass mit den Einnahmen aus dem Verkauf seines Grundbesitzes in Coswig eine Stiftung für Kriegsblinde geschaffen werden soll. So wurde im Jahr 2010 durch den Stadtrat die Errichtung der Alfred-Prescher-Stiftung beschlossen. Die Zinserträge aus dieser Geldanlage sollen gemäß Satzung für Stiftungszwecke verwendet oder thesauriert werden. Die nächste Ausschüttung von Fördermitteln ist für Anfang 2018 vorgesehen. (SZ)

zur Startseite