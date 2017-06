Stiftung macht Gewinn Die Stiftung Leben und Arbeit Wilsdruff beschäftigt fast 50 Frauen und Männer. Und sie hat viel vor.

Richtfest an der Kulturscheune am Rittergut Limbach war bereits im Dezember. © Andreas Weihs

Die Stiftung Leben und Arbeit in Wilsdruff ist finanziell gut aufgestellt. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den der Geschäftsführer Martin Reinhuber kürzlich in der Stadtratssitzung vorstellte. Demnach schloss die Stiftung das Geschäftsjahr 2016 mit einem kleinen Gewinn von 7 000 Euro ab. Die Einnahmen lagen bei zwei Millionen Euro, die Ausgaben sowie Investitionen bei jeweils einer Million Euro. Die Zuschüsse für Investitionen von Bund, Land und Stadt betrugen rund 800 000 Euro.

Die Stiftung betreibt in Wilsdruff den Senioren- und den Schülertreff, die Schulsozialarbeit und pflegt die Jakobikirche. In Limbach unterhält sie im Rittergut ein ambulantes Wohnen und in Miltitz ein Wohnprojekt für minderjährige Asylbewerber. Zurzeit arbeiten 49 Männer und Frauen bei der Stiftung, 25 Prozent davon hätten auf dem ersten Arbeitsmarkt schlechte oder keine Chancen, so Reinhuber.

Derzeit hat die Stiftung auch noch ein großes Bauprojekt zu stemmen: Im Rittergut wird eine alte Remise zur Kulturscheune umgebaut. Nachdem im Dezember Richtfest war, erfolgt nun bereits der Innenausbau. In einem Jahr soll Eröffnung sein. (hey)

zur Startseite