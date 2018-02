Stiftung hilft Sehbehinderten

Coswig. Sechs Anträge an die Alfred-Prescher-Stiftung gingen jüngst in der Stadtverwaltung Coswig ein. Über sie hat der Finanzausschuss als Stiftungskuratorium in nichtöffentlicher Sitzung am 14. Februar entschieden.

Bewertet wurden die Förderanträge ausgehend vom Stiftungszweck, der vorrangigen Unterstützung und Hilfeleistung von Kriegsblinden und für Kriegsblinde. „In diesem Jahr konnten alle Anträge in voller Höhe bewilligt werden“, sagte Bürgermeister Thomas Schubert.

So kann sich eine Coswigerin über eine neue Leuchtlupe mit 3,5-facher Vergrößerung freuen. Auch ein neues Hundebett für den Führhund eines blinden Mannes aus Sachsen soll gefördert werden. Die Betreuungsgruppe Coswig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V. erhält, wie in den vergangenen Jahren, eine finanzielle Unterstützung für die jährlich stattfindenden Veranstaltungen für Blinde und Sehschwache im Coswiger Raum, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung.

In der Stadtbibliothek Coswig können auch dieses Jahr wieder neue Hörmedien für Sehbehinderte mit Mitteln aus der Alfred-Prescher-Stiftung angeschafft werden. Die Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig erhält ebenfalls eine finanzielle Unterstützung für das Einlesen von gewerblich hergestellten Hörbüchern ins sogenannte Daisy-Format, mit dem diese Hörbücher dann auch von Blinden und Sehbehinderten genutzt werden können.

Der ehemalige Coswiger Alfred Prescher hatte in seinem Testament aus dem Jahr 1945 verfügt, dass mit den Einnahmen aus dem Verkauf seines Grundbesitzes in Coswig eine Stiftung für Kriegsblinde geschaffen werden soll. So hat der Coswiger Stadtrat im Jahr 2010 die Errichtung der Alfred-Prescher-Stiftung beschlossen. Die Zinserträge aus dieser Geldanlage sollen gemäß Satzung für Stiftungszwecke verwendet oder thesauriert – die Erträge sind einzubehalten – werden.

Im Oktober 2017 wurde der Aufruf zur Einreichung von Förderanträgen veröffentlicht. Die Betreuungsgruppe Coswig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V. und der Landesverband Sachsen des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands e. V. wurden von der Coswiger Stadtverwaltung direkt angeschrieben.

Die nächste Ausschüttung von Fördermitteln der Alfred-Prescher-Stiftung ist für Anfang 2019 vorgesehen. (SZ)

