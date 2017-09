Stifte raus! Sarah Weiß vom Messepark Löbau hat zusammen mit ihrer Mutter ein Malbuch entworfen. Damit können nicht nur Kinder was erleben.

Sarah Weiß zeigt das Malbuch „Mit Friedrich auf Löbau-Tour“. Weitere Abenteuer des Maskottchens sollen folgen. © Rafael Sampredo

Kinder, holt die Buntstifte raus! Denn jetzt gibt‘s das erste Löbau-Malbuch. „Mit Friedrich auf Löbau-Tour“ heißt das zehnseitige Heft. Der Gusseiserne kommt als Stadtmaskottchen Friedrich vom Löbauer Berg herunter und führt durch die Stadt, die ihm zu Füßen liegt. Bei seinem steinernen Freund, dem Rathausturm, macht er Station oder er kämpft mit einem Raubritter wie einst die Löbauer im Sechsstädtebund. Die Stadtansichten und Wappen von Kamenz, Bautzen, Zittau, Görlitz, Lauban/Luban und eben Löbau gibt‘s auch zum Ausmalen. Bei den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden hilft Friedrich als Heizer aus und auf dem „Nudeldampfer“ Haus Schminke übernimmt er gleich den Kapitänsposten auf der Brücke. Und bevor er wieder auf seinen Berg hinaufsteigt, rockt Friedrich noch das Kulturzentrum Johanniskirche. In dem Heft sind nicht nur Buntstifte gefragt, sondern auch Köpfchen. Es sind einige Rätsel zu lösen. Aber keine Sorge, Friedrich gibt wichtige Tipps. Und Fotos zeigen, wie die Ausmalmotive und die Wappen des Sechsstädtebundes in echt aussehen.

Auf die Idee für das Malbuch kam Sarah Weiß vom Messepark Löbau. „Wir haben uns überlegt, was könnte man als Merchandising-Artikel für Löbau-Besucher anbieten?“, sagt sie. Und gemeinsam mit ihrer Mutter entwickelte sie dann die Geschichte von Maskottchen Friedrich und seinem Stadtrundgang. “Es kam uns darauf an, etwas zu zeigen, was repräsentativ ist und sich gut ausmalen lässt“, erzählt Sarah Weiß vom Werden des Hefts. Die zeichnerische Gestaltung übernahm Steffen Rimpl, der auch bereits das Maskottchen Friedrich entworfen hat.

Die Erstauflage von 1 000 Heften gibt‘s jetzt am Tag der Sachsen für 3,50 Euro an den Infopunkten im Festgebiet. Viel Geld für ein dünnes Heft, aber: „Man kann sich lange damit beschäftigen und hat viel Spaß damit“, sagt Sarah Weiß, „die Löbauer sollen auch den Mehrwert erkennen. „Mit Friedrich auf Löbau-Tour“ ist nämlich ganz bewusst kein Themen-Heft zum Tag der Sachsen geworden. So findet es auch nach dem Fest noch viele Kunden.

Wenn sich die erste Auflage gut verkauft, denkt die Stadt bereits daran, weitere Hefte zu drucken oder noch besser: Neue Geschichten vom Friedrich. Sarah Weiß hätte durchaus Ideen, auf welche Abenteuer-Tour man den Gusseisernen sonst noch schicken könnte.

zur Startseite