Stiefmütterchen aus der Rabatte am Zinzendorfplatz herausgerupft Viele Nieskyer fragen sich, wer so etwas macht. Die Freude über die frisch gepflanzten Frühjahrsblüher ist getrübt.

Kaum gepflanzt, schon gestohlen: In den Beeten am Nieskyer Zinzendorfplatz fehlen die ersten Stiefmütterchen. © andré schulze

Niesky. Christiane Stache traute ihren Augen kaum, als ihr auffiel, dass in der Rabatte am Zinzendorfplatz plötzlich Lücken zu sehen waren. Die Nieskyerin wohnt direkt am Zinzendorfplatz und ging vorsichtshalber gleich mal nachschauen. Doch das Ergebnis blieb dasselbe: In einer Rabatte fehlten die Stiefmütterchen. Den Löchern im Erdreich zufolge wurden sieben oder acht Pflanzen herausgerupft. Nun fragt sich Christiane Stache, ob sich damit jemand einer Scherz erlaubt oder die Blumen sogar jemand geklaut hat? Egal wie: „Das ist kein schöner Anblick und sehr ärgerlich“, sagt die Frau, die 1991 aus Kleinwelka nach Niesky kam und seitdem hier lebt.

Sie habe sich sehr gefreut, als der Zinzendorfplatz doch noch mit bunten Frühlingsblumen bepflanzt wurde, sagt sie. Zuvor hatte sie die Diskussion darum verfolgt. Aber dass so kurz nach dem Pflanzen einige Blumen gestohlen werden, das hätte sie nicht für möglich gehalten. Zumal die Stiefmütterchen auch kein Vermögen kosten, so eine Pflanze beim Gärtner etwa für 50 Cent zu bekommen ist .

So wie Christiane Stache fragen sich viele Nieskyer, wer so etwas macht und Blumen vom Zinzendorfplatz stiehlt.

