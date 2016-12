Stichlinderer-Erfinder hält Vortrag André Liebermann gastiert beim Heimatverein und bringt viele Schnappschüsse aus luftiger Höhe mit.

André Liebermann hat einen Stichlinderer erfunden. © Sebastian Schultz

Die „Plauderei im Dreiseithof“ startet frühzeitig ins neue Jahr: Am Donnerstag, 5. Januar, ist der Unternehmer André Liebermann zu Gast bei der Veranstaltung des Gröditzer Kultur- und Heimatvereins.

In einem etwa einstündigen Vortrag zeigt der Unternehmer Luftbilder aus der Röderstadt und deren Umgebung, die er in den vergangenen Jahren aus seinem Leichtflugzeug heraus aufgenommen hat. Auch ein Kurzfilm über seine Arbeit wird zu sehen sein. Der seit 20 Jahren in Gröditz wohnende André Liebermann arbeitet unter anderem als Luftbildchronist.

Für überregionales Aufsehen sorgte er zuletzt mit seiner patentierten Erfindung namens Stichlinderer. Mit dem portablen Gerät aus Holz und Metall lässt sich durch Reibung eine punktuelle Hitze erzeugen, die unangenehmen Juckreiz bei Insektenstichen verhindern kann. In seiner Gröditzer Garage stellt der Erfinder jedes der Geräte in Handarbeit her. (SZ)

Die „Plauderei im Dreiseithof“ am Donnerstag, 5. Januar, beginnt um 19 Uhr im Kleinen Saal des Dreiseithofs über der Stadtbibliothek, Hauptstraße 17, in Gröditz. Der Eintritt ist kostenlos.

