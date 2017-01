Stewart hat die Faxen dicke Der Eislöwen-Trainer verliert zum nächsten Derby kein Wort. Der Grund liegt Tage zurück.

Ja ja, red du nur, scheint Bill Stewart (2.v.r.) mit seiner Handbewegung sagen zu wollen. Schon am Sonntag konnte der Trainer der Dresdner Eislöwen sein Missfallen über die Leistung des Schiedsrichtertrios nur schwer verbergen. Am Donnerstag zeigte er anhand einer Videopräsentation, warum. © Thomas Heide

Vor dem Derby gegen Crimmitschau ist nach dem Derby gegen die Lausitzer Füchse. Und die Partie vom vergangenen Sonntag schlägt Eislöwen-Coach Bill Stewart auch vier Tage später noch immer schwer aufs Gemüt. Sechs Stunden hat sich der Kanadier danach Zeit genommen, um mit seinem Co-Trainer Jochen Molling die strittigsten Szenen der Partie zusammenzuschneiden. Diese präsentierte er schließlich auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Crimmitschau am Freitag.

Diesmal stellten nicht die Journalisten die Fragen, sondern der Trainer. „Wie viele Einwohner hat Bad Muskau? Wie viele Spieler der Lausitzer Füchse stammen aus Bad Muskau? Woher kommt der Referee vom Sonntag?“, wollte Stewart wissen und gab gleich selbst die Antworten: „3 902, fünf, geboren in Bad Muskau.“ Er zähle nur Fakten auf, betonte der Coach dabei süffisant. Noch am Sonntag hatte sich Stewart nicht zur Leistung des Hauptschiedsrichters Göran Noeller äußern wollen. Das holte er nun gut 50 Minuten lang nach.

Erster Kritikpunkt: Vor dem Lausitzer Führungstreffer schlug Sean Fischer dem am Montag nach Bietigheim gewechselten Marcel Rodman den Schläger aus der Hand. Als der abgesetzte Kapitän sein Spielgerät wieder aufnehmen wollte, warf es sein Kontrahent Richtung Bande, um anschließend unbedrängt einzunetzen. „Vor den Augen der Schiedsrichter, aber sie sehen nichts“, echauffierte sich Stewart.

Zweiter Kritikpunkt: Die Spieldauerdisziplinarstrafe für Tomas Schmidt. Der Deutsch-Tscheche traf mit seinem Schläger den Kopf des Lausitzer Topscorers Dennis Swinnen und verletzte den 23-Jährigen dabei leicht. Bis dahin sei alles okay, so der Dresdner Trainer. Was Stewart erzürnt: Vor dem Verkünden des Strafmaßes erkundigte sich keiner der drei Schiedsrichter nach Swinnens Zustand, der längst wieder auf der Spielerbank Platz genommen hatte.

Dritter Kritikpunkt: Ein ungeahndeter Ellbogencheck von Swinnen gegen Sebastian Zauner. „In der NHL gäbe es dafür zehn Spiele Sperre.“ Dabei hat Stewart fast Verständnis für den Deutsch-Belgier. Denn ehe er zu der betreffenden Szene kam, präsentierte der Trainer, wie vorbildlich sein Verteidiger gegen den Stürmer zu Werke ging. Immer hart am Mann ließ Zauner seinem Gegenspieler kaum Raum zur Entfaltung und damit verzweifeln. „In einem Derby wird mit mehr Intensität und mehr Emotionen gespielt, da kann es auch mal mit einem durchgehen“, sagte Stewart. „Aber ein Schiedsrichter ist dazu da, die Spieler zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Regeln des Spiels eingehalten werden.“

Vierter Kritikpunkt: Die Verletzung von Dominik Grafenthin. Der spätere Siegtorschütze Marius Schmidt kam gegen den 21-Jährigen zu spät und rammte den Dresdner mit angezogenem Knie gegen die Bande – mit fatalen Folgen für Grafenthin. Am Montagabend wurde der Stürmer operiert, im schlimmsten Fall droht das Saisonaus. Fouls können passieren, räumt Stewart ein. „Sie sollten aber auch im gleichen Rahmen bestraft werden.“

Fünfter Kritikpunkt: Der nicht gegebene Treffer von Petr Macholda. „Der Videobeweis darf hier gar nicht angewendet werden“, sagt Stewart. Das gäben die Regeln bei vermuteter Torwartbehinderung nicht her. Zudem sei Macholda von einem Spieler der Füchse erst in den Torraum geschubst worden.

Stewarts Fazit: „Es geht nicht um gewinnen oder verlieren, sondern darum, dass es einen neutralen Schiedsrichter gibt. Solange das nicht gegeben ist, will ich von einem Derby nichts mehr hören.“ Kein Wunder also, dass der 59-Jährige auch zum anstehenden gegen Crimmitschau nichts mehr sagen wollte. Immerhin: Schiedsrichter Sven Fischer kommt aus Hamburg.

