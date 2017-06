Steven Bär wechselt zu den Füchsen Der 25-Jährige kommt vom Liga-Konkurrent Heilbronn nach Weißwasser. Er soll für mehr Flexibilität im Spiel sorgen.

Steven Bär wird hier bald im Trikot der Füchse spielen. Zuletzt war er hier noch mit Heilbronn zu Gast. © André Schulze

Mit Steven Bär haben die Lausitzer Füchse den fünfzehnten Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Darüber informiert Sprecher Andreas Friebel. Der 25-Jährige war zuletzt vier Jahre für Heilbronn im Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Bär zwar einen Vertrag beim DEL-Team Bremerhaven, er spielte aber die komplette Saison für die Falken. In 56 Partien kam Bär auf drei Tore und sieben Vorlagen. Der gebürtige Mannheimer lief auch schon im Trikot der U18 und der U20 Nationalmannschaft auf.

„Steven ist ein harter Arbeiter, der schnörkelloses Eishockey spielt“, sagt Füchse-Trainer Hannu Järvenpää. Er sei zudem ein Allrounder, der in der Abwehr und im Sturm eingesetzt werden könne. „Das macht uns im Spiel flexibler.“

„Nach vier Jahren in Heilbronn wollte ich gern den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und habe eine neue Herausforderung gesucht“, so Neuzugang Steven Bär. „Ich habe über die Füchse nur positive Dinge gehört und freue mich schon darauf, Anfang August mit meiner Freundin nach Weißwasser zu kommen.“

