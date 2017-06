Steuersparmodell scheitert Ein Unternehmer, der auch in Stauchitz tätig ist, stand wegen Steuerhinterziehung am Freitag vor Gericht. Es gibt noch eine weitere Anklage.

Steuern und Sozialabgaben wollte ein Unternehmer sparen, indem er Rumänen als Geschäftsführer seiner Firmen einsetzte. Doch es waren nur Strohmänner. Nun sitzt der Mann wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. © Claudia Hübschmann

Es gab einige Bedenken der Anwohner und auch des Gemeinderates von Stauchitz, als der Angeklagte vor einigen Monaten eine Imbissgaststätte in der Gemeinde eröffnete. Es wurde befürchtet, dass dort auch mit Drogen gehandelt werde. Der 57-Jährige, der aus der Türkei stammt und seit 1980 in Deutschland lebt, wies diese Vorwürfe energisch zurück. Tatsächlich gab es bisher dort keine bekannten Vorkommnisse mit Drogen. Doch ein Saubermann ist er durchaus nicht. Am Freitag stand er in Dresden vor Gericht. Steuerhinterziehung in 23 Fällen wurde ihm vorgeworfen.

Die angeklagten Taten liegen teilweise schon lange zurück. So soll er in den Jahren 2008 und 2009 sowie 2013 Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben. Er war der faktische Geschäftsführer von drei Firmen in der Gemeinde Wülknitz. Allerdings hatte er in zwei Firmen Rumänen offiziell als Geschäftsführer eingesetzt. Das waren sogenannte Scheinselbstständige. Umgangssprachlich nennt man so was Schwarzarbeit. Denn es wurden weder Einkommenssteuer noch Sozialabgaben gezahlt. Für die betreffenden Zeiträume wurde keine Umsatzsteuererklärungen eingereicht. Insgesamt geht es um eine Summe von knapp 19 000 Euro.

Dass die Sache in Dresden verhandelt wird und nicht am Amtsgericht Riesa liegt daran, dass das Amtsgericht Dresden für sämtliche Wirtschaftsstrafsachen zuständig ist.

Der Verteidiger zweifelt an, dass der Angeklagte faktischer Geschäftsführer aller drei Firmen war. Ihm habe nur eine Firma gehört. Doch das Gericht lässt sich nicht darauf ein. Zoll und Steuerfahndung seien ebenfalls davon ausgegangen, dass der Angeklagte die Firmen selbst führte, die Rumänen nur als Strohmänner einsetzte. Dann spricht der Verteidiger von „unternehmerischer Unbedarftheit“. Schuld sei nicht sein Mandant, sondern dessen Buchhalterin.

„Die hat nicht ganz durchgeblickt“. Schließlich möchte er einen Teil der Tatvorwürfe einstellen lassen, weil sie schon so lange zurückliegen. Doch weder die Staatsanwältin noch der Richter sehen dafür einen Grund. „Sie haben Rumänen als Scheinselbstständige eingestellt, um Sozialabgaben zu sparen“, wirft der Richter dem Angeklagten vor. Der ist für die Justiz kein Unbekannter. Sechsmal schon wurde er seit 1997 verurteilt, unter anderem auch, weil er gefährliche Abfälle in Umlauf brachte. Das Amtsgericht Riesa verhängte gegen ihn wegen Urkundenfälschung und auch wegen Steuerhinterziehung jeweils Geldstrafen.

Auch der Versuch des Verteidigers, das Verfahren im Hinblick auf ein vor dem Landgericht Dresden anhängiges Verfahren einzustellen, scheitert. So wird der Mann wegen Steuerhinterziehung in 23 tateinheitlichen Fällen zu einer Geldstrafe von 3 400 Euro verurteilt. Auch die Kosten des Verfahrens muss er tragen. Und die hinterzogenen Steuern und Sozialabgaben zurückzahlen.

Doch das ist alles harmlos im Vergleich zu dem, was ihm am Landgericht Dresden vorgeworfen wird. Die Tatvorwürfe haben es in sich. Er ist wegen Einschleusens von Ausländern, Urkundenfälschung und Geldfälschung angeklagt. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, gefälschte polnische und bulgarische Reisepässe sowie Führerscheine für jeweils 2 000 Euro verkauft zu haben. Auch einen spanischen Reisepass, einen spanischen Führerschein und eine spanische Identitätskarte soll der Mann angeboten haben. Auch diese Dokumente waren gefälscht. Mit den verkauften Dokumenten reisten laut Anklage mindestens zwei Ausländer illegal nach Deutschland ein.

Weiterhin soll der Mann in großem Stil mit Falschgeld gehandelt haben. So habe er einer Vertrauensperson gefälschte 50-Euro-Scheine angeboten. Was er nicht wusste: Diese „Vertrauensperson“ war ein Polizist. Angeboten haben soll er auch 100-Dollar-Scheine sowie 50- und 200-Euro Scheine in unbegrenzter Menge im Verhältnis 35:100. In einem Fall soll er 1 750 Euro als Anzahlung dafür kassiert haben, um Falschgeld für 10 000 Euro zu liefern. Das Falschgeld soll von Neapel aus nach Bulgarien geliefert worden sein. In einem anderen Fall soll er 6 600 Euro Falschgeld übergeben haben. Später soll er vier bis fünf gefälschte 50-Euro-Scheine angeboten haben – wieder einem Polizisten.

Insgesamt wurde in dieser Angelegenheit schon gegen mehrere Angeklagte verhandelt. Warum das Verfahren gegen den Mann abgetrennt wurde, konnte das Landgericht Dresden am Freitag auf Anfrage der SZ nicht sagen. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest.

