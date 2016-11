Steuersätze bleiben unangetastet Der Stadtrat hat die Sätze für 2017 festgelegt. Im Landkreis-Vergleich zahlen Steuerpflichtige in Leisnig mehr.

Am Haushaltplan für das kommende Jahr arbeiten die Mitarbeiter der Kämmerei noch. Trotzdem sollen Steuerpflichtige schon Planungssicherheit für 2017 bekommen. Deshalb hat Kassenleiterin Andrea Graupner den Stadträten einen separaten Beschluss über die Höhe der Realsteuern vorgelegt. Eine Änderung ist nicht vorgesehen. Damit wissen Steuerpflichtige schon jetzt, dass sie im kommenden Jahr Steuern in gleicher Höhe zahlen müssen wie 2016. Zuletzt sind die Grundsteuern A für landwirtschaftliche Flächen und B für bebaute oder bebaubare Grundstücke im Jahr 1995 geändert und angehoben worden. Eine Anpassung der Gewerbesteuer hat es Andrea Graupner zufolge 2014 gegeben. Zumindest auf die Leisniger trifft das zu. Die Bockelwitzer, die 2012 zu Leisnig gekommen sind, haben zwischenzeitlich Änderungen mitgemacht. Für sie gab es eine schrittweise Angleichung an die Hebesätze in der Stadt. Insgesamt, so konnte die Kassenleiterin den Stadträten veranschaulichen, liegen alle Leisniger Steuersätze teils deutlich unter dem Landesdurchschnitt (siehe Tabelle). Ein wenig anders sieht es im mittelsächsischen Vergleich aus. Da liegt Leisnig sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei den Gewerbesteuern über dem Durchschnitt im Landkreis. Wie Andrea Graupner erklärte, hat die Kommune bei der Festsetzung der Realsteuern einen Ermessensspielraum. Empfohlen wird den Kommunen, dass sich die Steuersätze am Landesdurchschnitt orientieren. Bockelwitz zum Beispiel lag als selbstständige Gemeinde unter diesen Sätzen und hat die Steuern dann auf Anraten der Rechtsaufsicht beziehungsweise der Rechnungsprüfung angeglichen.

Neben sogenannten Schlüsselzuweisungen sind die Realsteuern die wichtigste Einnahmequelle einer Kommune. Während die Zuweisungen überwiegend zweckgebunden ausgegeben werden müssen, so zum Beispiel für Investitionen, können die Stadträte über den Einsatz von Steuereinnahmen frei entscheiden. Viel Handlungsspielraum bleibt aber nicht. Denn mit den Steuern muss auch der Verwaltungsbetrieb – Personal, Beleuchtung und Heizung in Schulen oder Einrichtungen wie der Bibliothek – finanziert werden. Für das laufende Haushaltjahr plant die Kämmerei mit Steuereinnahmen in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Den größten Anteil macht mit knapp 2,5 Millionen Euro die Gewerbesteuer aus. Reichlich eine Million Euro ist der Planansatz für die Grundsteuer B. Rund 125 000 Euro zahlen Steuerpflichtige für die Grundsteuer A.

