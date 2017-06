Steuern sollen erhöht werden Seifhennersdorfs Stadträte haben auf ihrer Sitzung eine lange Tagesordnung abzuarbeiten.

Symbolbild © dpa

Erneut müssen sich die Stadträte von Seifhennersdorf auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend mit Nachträgen zu den bereits laufenden Abrissarbeiten der ehemaligen Herrenmode in der Rosa-Luxemburg-Straße beschäftigen. Eine Beschlussvorlage liegt ebenso zum Erhöhen der Grundsteuern und der Gewerbesteuer vor. Auf der Tagesordnung steht zudem das Beseitigen von weiteren Hochwasserschäden in der Stadt. Dabei geht es um das Instandsetzen der Stützmauer im Bereich Gründelstraße/An der Scheibe sowie den Bau der Stützmauer von der Rumburger Straße ab Höhe Hausnummer 120 bis zur Conradstraße. Außerdem sollen zwei Grundstücke verkauft werden. Der Stadt Seifhennersdorf wird zudem für einen symbolischen Euro der Kauf eines Grundstückes angeboten. Das Gebäude darauf soll abgerissen werden. Die Sitzung der Stadträte ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Gleich zu Beginn gibt es wieder eine Bürgerfragestunde. (SZ/hg)

