Steuererhöhung für schwarze Null Bürger, Gewerbetreibende und Gäste in Rathen sollen nächstes Jahr mehr zahlen. Bisher schweigen die Gemeinderäte zu den Plänen.

Das Leben im Kurort Rathen könnte 2017 etwas teurer werden. Und auch der Urlaub. © Marko Förster

Die Gemeinde Rathen wird im November einen Haushalts-Entwurf für das Jahr 2017 auslegen, wonach die Bürger, Gewerbetreibenden und Gäste in dem kleinen Kurort mehr belastet werden.

Die Kurtaxe für Erwachsene soll von einem auf 1,50 Euro pro Tag steigen, die für Kinder von 50 auf 80 Cent. Das ist das Ergebnis der Analyse der Aufwendungen im Gästebereich. Mit der Erhöhung würde man wie angestrebt kostendeckend arbeiten beziehungsweise ein kleines Plus von rund 2 000 Euro erwirtschaften.

Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs für 2017 wurde aber auch festgestellt, dass die geplanten Ausgaben für Verwaltung, Investitionen und Abgabe an den Landkreis – die sogenannte Kreisumlage – höher sind als die Einnahmen. Dieses Defizit soll nun mit einer moderaten Anhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer ausgeglichen werden. So sollen beispielsweise Hundehalter statt bisher 40 Euro pro Jahr ab 2017 dann 60 Euro bezahlen. Insgesamt wird hier mit Mehreinnahmen von 600 Euro gerechnet. Im Kreisvergleich würde der Kurort dann von den niedrigsten Hundesteuern in den mittleren Bereich wechseln.

Das Gros der Mehreinnahmen soll woanders herkommen. Die Grundsteuer A soll von 290 auf 310 v. H. steigen, die Grundsteuer B von 370 auf 420. Für Besitzer von Einfamilienhäusern hat Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) eine Mehrbelastung von elf Euro pro Jahr ausgerechnet, für ein Zweifamilienhaus etwa das Doppelte. „Das sind Beträge, wo keiner in die Bredouille kommt“, sagte Richter. Ähnlich sieht er die Situation bei der Gewerbesteuer, die von 400 auf 410 von Hundert steigen soll. Laut Bürgermeister wäre das für einen Kiosk eine Mehrbelastung von etwa 120 Euro im Jahr, für ein Drei-Sterne-Hotel von etwa 670 Euro.

Mit diesen Steuerregelungen wäre der Haushalt ausgeglichen, könnte die Gemeinde die berühmte schwarze Null erreichen. Die Beratung über die Vorschläge der Verwaltung fiel allerdings dürftig aus. Keiner der Gemeinderäte hat sich dazu inhaltlich geäußert. Nach der öffentlichen Auslegung des Haushalts könnte dieser dann Ende November mit den Steuererhöhungen vom Gemeinderat beschlossen werden.

