Steuerbescheid: Sorgfalt geht vor Tempo Ein Online-Portal bewertet das Finanzamt Görlitz als langsam. Die Behörde findet den Vergleich unseriös.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zwar wird auch in den Finanzämtern immer mehr elektronisch erledigt – noch aber füllen auch klassische Papier-Akten die Regale. © Armin Weigel/dpa Zwar wird auch in den Finanzämtern immer mehr elektronisch erledigt – noch aber füllen auch klassische Papier-Akten die Regale.



Das Görlitzer Finanzamt ist zu langsam. Sagt das Online-Portal Lohnsteuer-kompakt.de in Berlin. „Wir haben rund 200000 Steuererklärungen bei 506 Finanzämtern ausgewertet, rund 400 je Finanzamt“, erläutert Geschäftsführer Felix Bodeewes: „Es ging um die Zeit zwischen Online-Abgabe der Steuererklärung und Eingang des elektronischen Steuerbescheids.“

Danach hat das Land Berlin nach Lohnsteuer-kompakt.de die derzeit schnellsten Finanzämter Deutschlands. Sie brauchen im Schnitt 45,2 Tage, um eine Online-Einkommensteuererklärung zu bearbeiten. Die Finanzämter Sachsens dagegen werden mit 54,7 Tagen als Platz 11 dargestellt, dabei erreicht Görlitz 71,5, während in Sachsen vor allem die Finanzämter Plauen mit 36,8 und Löbau mit 41,3 Tagen auf wesentlich passablere Bewertungen kommen. Dennoch: Bundesweit setzt das Online-Portal auch Löbau erst auf Platz 63, zumindest immer noch besser als Platz 268 für Bautzen oder Platz 487 für Görlitz. Als schnellstes Amt überhaupt gilt die Außenstelle Fürth im hessischen Bensheim. Dort ist ein Vorgang in 27,3 Tagen Geschichte.

Das Finanzamt Görlitz kommentiert dieses aktuelle Ranking nicht. Schließlich habe, es direkt an das Amt gerichtet, bisher weder Kritiken noch Dankschreiben in Sachen Bearbeitungszeiten gegeben, deuten Mitarbeiter an. Auch das sächsische Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) in Dresden lehnt ein Ranking von Finanzämtern grundsätzlich ab: „Es gibt strategische Zielkennzahlen, einheitlich definiert und bundesweit geltend, vor allem aber unter Einbeziehung aller Gegebenheiten der vielen einzelnen Ämter“, informiert LSF-Sprecherin Diana Poth.

Wichtig dabei sei, dass innerhalb der Behörden Daten getrennt nach dem Arbeitnehmerbereich und für sonstige Steuerpflichtige wie Gewerbetreibende, Freiberufler oder Bezieher von Vermietungseinkünften erfasst werden. „Dagegen hat das Internetportal Lohnsteuer-kompakt.de nur 200000 von jenen Steuererklärungen ausgewertet, die ausschließlich über dieses Portal selbst an die Finanzämter versandt wurden“, betont Diana Poth. Schon deshalb zeige ein Vergleich zwischen den Portal- und den LSF-Zahlen deutliche Unterschiede. Kommt Lohnsteuer-kompakt sachsenweit auf durchschnittlich 55 Bearbeitungstage, hat das Landesamt nur 47 Tage nachgewiesen. Ob und wie das mit anderen Bundesländern differiert, sei zudem nicht einfach nur auf Zahlen zu reduzieren. Zum Beispiel geben sächsische Arbeitnehmer erfahrungsgemäß stets früher als in anderen Bundesländern ihre Steuererklärungen ab, was immer zu einem kurzzeitigen Bearbeitungsstau von April bis Juli führe. „Diese unterschiedlichen Erklärungseingänge in den Finanzämtern sind bis zum Abgabeschluss am 31. Mai nicht beeinflussbar“, sagt die LSF-Sprecherin und verweist zudem auch auf Unterschiede in der personellen Besetzung der einzelnen Ämter: „Diese Komplexität schließt eine Bewertung im Sinne eines Rankings aus.“

Dennoch werden immer wieder für alle möglichen öffentlichen Dienste Vergleiche angestellt. So sucht zum Beispiel das Portal Steuertipps.de regelmäßig das „kundenfreundlichste Finanzamt Deutschlands“. Hier geht es nicht nur um Schnelligkeit der Bearbeitung von Steuererklärungen, sondern auch um das Auftreten der Mitarbeiter, deren Erreichbarkeit vor Ort und telefonisch. Allerdings taten das bei der bisher zuletzt für 2015 ausgewerteten Umfrage nur 10000 Personen für 552 Finanzämter, also ein Ranking auf Grundlage von Einschätzungen von nicht mal einem Prozent aller deutschen Steuerbürger. Da brauchte sich das Finanzamt Görlitz nicht zu ärgern, wenn es fehlte. „Weil es wegen Beteiligung von weniger als 15 Teilnehmern nicht bewertet wurde“, bestätigt die Akademische Arbeitsgemeinschaft Ludwigsburg als Portalbetreiber. Ein Jahr zuvor hatte es gereicht und dem Finanzamt Görlitz den bundesweit 19. Platz beschert, sogar vor Fulda, dessen Amt 2015 auf den 1. Platz kam – ein Zahlensalat, der damals den Vorsteher des Görlitzer Finanzamtes, Holger Hubert, ärgerte: „108 000 Beamte der Finanzbehörden bearbeiten im Jahr rund 40 Millionen Steuerfälle. Ich bin sicher, dass man mit solchen Befragungen dieser Arbeit nicht gerecht werden kann. Passieren Fehler, versuchen wir, sie im Zusammenwirken mit den Steuerpflichtigen zu klären. Dazu sind solche Befragungen entbehrlich.“

