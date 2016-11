Steuerberater soll beim Sparen helfen Die Stadt holt einen Experten, der Einnahmen und Ausgaben prüfen soll. Es geht um die ab Januar 2017 fällige Umsatzsteuer.

Wenn Bürgermeister von Steuern sprechen, dann meistens im Zusammenhang mit Gewerbesteuereinnahmen. Und dabei geht es selbst im Falle des kleinen Rabenau immer um einige Hunderttausend Euro im Jahr. Zukünftig muss sich die Stadt auf einem anderen Feld des deutschen Steuerrechts herumschlagen und auch mit anderen Größenordnungen – der Umsatzsteuer. Denn per Gesetz müssen ab dem 1. Januar 2017 Städte und Gemeinden eine Umsatzsteuer auf bestimmte Einnahmen abführen. „Das trifft beispielsweise auf Einkünfte aus der Vermietung zu“, erklärte Bürgermeister Thomas Paul. Ob Sporthalle oder Vereinshaus – darauf müsse künftig eine Umsatzsteuer erhoben werden, die dann ans Finanzamt abgeführt wird. Der Vorteil: Für zuvor getätigte Investitionen können sich die Kommunen die Umsatzsteuer zurückholen. Der Nachteil: der bürokratische Aufwand. Dabei soll zukünftig ein Steuerberater helfen. Die Stadt verpflichtet die Kanzlei Alexander Terpitz aus Leipzig. Das entschied der Stadtrat. „Es geht dabei auch um Sparpotenziale“, sagte der Bürgermeister. Allerdings waren einige Räte etwas verunsichert, ob sich die Kosten von zunächst 6 100 Euro für den Steuerberater wirklich lohnen. „Es müssen alle Bereiche geprüft werden, wo Umsatzsteuer fällig wird. Das Ganze muss dann auch ins Rechnungssystem eingepflegt werden“, erläuterte Kämmerer Frank Sellung. Das sei ein gigantischer Aufwand, den die Mitarbeiter in der Kämmerei nicht nebenbei leisten könnten. Zumal es bis Ende 2020 einen Übergangszeitraum gibt, in dem sich die Stadt von der Umsatzsteuer befreien lassen kann, wenn die Umsätze unter einer bestimmten Grenze bleiben, nämlich unter 35 000 Euro. Die Kanzlei soll prüfen, ob Rabenau diese Option zieht und wenn ja, für welche Jahre. Sellung: „Es geht also um eine jährliche Begleitung und Analyse.“ Ausschlaggebend könnte das bereits im kommenden Jahr werden. Dann plant die Stadt, auf ihren Waldflächen Bäume zu fällen und das Holz zu verkaufen. Ob sie auf den Holzpreis eine Umsatzsteuer erheben und wieder abführen muss und inwiefern beispielsweise die Umsatzsteuerkosten für den Holzeinschlag gegengerechnet werden können, dass sollen die Steuerberater nun herausfinden.

