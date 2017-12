Stetig rieselt der Schnee Auf dem Dach des Osterzgebirges geht mit Skiern immer noch etwas. Das bringt selbst einen erfahrenen Hotelier zum Staunen.

Ganz so verschneit wie hier zum Jahresanfang ist Altenberg zwar noch nicht, aber Wintersport ist gut möglich. © Daniel Förster

Altenberg. Das hat Jochen Löbel noch nicht erlebt. Dabei ist er schon über 25 Jahre in der Tourismusbranche tätig und leitet mehr als 20 Jahre mit dem Hotel Lugsteinhof in Zinnwald (112 Zimmer) das zweitgrößte Gästehaus im Osterzgebirge. „Wir hatten an allen vier Adventssonntagen Schnee, man konnte bei uns immer Ski laufen“, sagt er. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so etwas schon mal gegeben hat.“ Das wüsste er bestimmt, weil das weiße Pulver für den Lugsteinhof Gold wert ist.

In knapp 900 Meter Höhe gelegen, fallen die Gäste vom Bett in die Skiloipe im Kahleberggebiet, die direkt hinterm Haus vorbei führt. Und Löbel kann sich mit seinen Gästen freuen. Was in den tieferen Lagen keiner glauben mag, im oberen Osterzgebirge rieselt der Schnee. Herrlich weiße Bilder schicken die Webcams auf der Internetseite der Stadt Altenberg in die Welt.

Der Wetterverein Zinnwald-Georgenfeld meldete am Donnerstagmorgen minus ein Grad Celsius. Auch die Schneedecke, die zwischenzeitlich gelitten hatte, macht mit 18 Zentimetern etwas her. Über Nacht sind vier Zentimeter dazugekommen.

„Das hält ziemlich gut, weil drunter Harsch ist“, sagt Norbert Märcz, der Vorsitzende vom Wetterverein. Die Stadt Altenberg hatte mit ihrer Pistenbully-Flotte die Skistrecken – so gut es ging – immer wieder festgefahren, sodass eine kompakte Unterlage für die Skifahrer entstand, die auch im Kahleberggebiet den wärmeren Temperaturen in den vergangenen Tagen noch halbwegs standhielt.

Wer Ski fahren will, sollte sich trotzdem beeilen. Keiner kann genau sagen, wie lange das winterliche Wetter anhält. Noch im alten Jahr soll wieder Warmluft in unsere Breiten strömen, sagt Norbert Märcz.

Die Städtebahn Sachsen will auf jeden Fall Sonderzüge in die Skigebiete in und um Altenberg schicken. Der Wintersport-Express fährt von Sonnabend bis Neujahr. Am 30. Dezember starten die Sonderzüge 8.05 Uhr und 10.05 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof. Diese halten auch in Glashütte, Lauenstein und Geising. Zurück geht es von Altenberg 15.18 Uhr bzw. 17.18 Uhr. Am 31. Dezember und 1. Januar wird nur ein Zugpaar eingesetzt, informiert die Städtebahn. Los geht es 10.05 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof. Die Rückfahrt erfolgt 15.18 Uhr ab Altenberg.

