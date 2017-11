Sternwarte soll zum Erlebnis werden Der Verein geht neue Wege, um mehr Leute für die Astronomie zu begeistern. Es gibt jetzt eine Kinder- und Jugendgruppe.

Tom Böhle und Nick Fenske gehören zur Kinder- und Jugendgruppe der Sternwarte. Geleitet wird diese von Vereinsmitglied Claus Lichtmann. © Dietmar Thomas

Jetzt kommt neuer Schwung in die Arbeit des Vereins der Sternwarte – und das nicht nur durch jüngere Mitglieder. „Wir haben mit der Sternwarte ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt keine weitere im Landkreis. Und die soll nun bekannter werden“, so Gangolf Frost, seit Februar 2017 Vereinsmitglied und zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vorbereitung visueller Beobachtungen. Es gibt ein Konzept, wie die Einrichtung in den kommenden Monaten attraktiver und bekannter gemacht werden soll. „Der Besuch der Sternwarte soll zum Erlebnis werden“, sagte Frost.

So gibt es seit drei Monaten eine Kinder- und Jugendgruppe unter Leitung des Vereinsmitgliedes und Gymnasiallehrers Claus Lichtmann. Alle vierzehn Tage treffen sich Schüler, um auf spielerische und altersgerechte Art an die Astronomie herangeführt zu werden. Die Grundschüler treffen sich donnerstags von 17 bis 18 Uhr und die Schüler ab der 7. Klasse freitags von 17 bis 18 Uhr.

Verein Sternwarte Hartha zurück 1 von 3 weiter Der Verein Sternwarte Hartha hat zurzeit 25 Mitglieder. Der Altersdurchschnitt liegt bei 48 Jahren. In diesem Jahr wurden fünf neue Mitglieder gewonnen. Auf der Webseite www.sternwarte-hartha.de, die jetzt monatlich aktualisiert wird, gibt es Hinweise zu Beobachtungen des Sternenhimmels, den aktuellen Veranstaltungsplan mit Kurzinformationen über die Vorträge und Zugriff auf das Informationssystem Amateur-Astronomie. Weitere Informationen bei Gangolf Frost unter Telefon-Nr. 0152 34083251 oder E-Mail: info@frost-engineering.de.

Tom Böhle (9) gehört zur jüngeren Gruppe. „Ich interessiere mich schon lange für den Weltraum. Ich möchte einmal Luft- und Raumfahrtingenieur werden. Deshalb bin ich froh, dass es diese Gruppe gibt“, so der Neunjährige. Er hat seinen Cousin Nick Fenske mit seiner Begeisterung angesteckt, der nun auch zu den jungen Astronomen gehört. „Wir haben hier schon coole Dinge wie ein Planeten-Mobile, einen Sternenglobus und einen Satelliten gebaut und viel darüber erfahren“, so Nick Fenske. Die Größeren durften sogar schon Mondaufnahmen mit dem Handy machen, so Claus Lichtmann. Das habe für große Begeisterung gesorgt. In der Sternwarte geht es nicht nur um Astronomie, sondern auch um Physik und Technik. „Wer will, kann einfach mitmachen. Das Angebot ist kostenlos“, so Gangolf Frost. Noch mehr hat er für Kinder vor, die sich für das Weltall begeistern. So will er bis Weihnachten einen digitalen „Himmelsführer 2018b für Kinder“ erstellen und diesen auf die Web-Seite der Sternwarte stellen. Wer möchte, kann ihn auch ausdrucken.

„Wir wollen mehr Leute mit unseren Angeboten erreichen“, so Gangolf Frost. Deshalb sollen Schulen, Kindereinrichtungen und andere Gruppe schon auf der Homepage erfahren, welche Möglichkeiten die Sternwarte bietet. Gangolf Frost geht noch weiter. Er hat sich mit der Volkshochschule Mittelsachsen wegen zwei Kursprogrammen in Verbindung gesetzt. Und in der Sternwarte kann künftig der Teleskopführerschein abgelegt werden. Wichtig sei die Schaffung eines anspruchsvollen Vortragsprogrammes für Erwachsene und Kinder. Das könne aber nur nach und nach umgestellt werden, so Frost. Außerdem wird es künftig Vorträge zu aktuellen Anlässen geben.

