Sternwarte mit neuem Innenleben Die Räume sind mit Stühlen und Schränken ausgestattet worden. Doch auch am Programm arbeitet der Verein ständig.

Vereinsmitglied Andreas Baumbach zeigt die neuen Stühle und Schränke, die im Vortragsraum der Sternwarte Hartha aufgestellt wurden. © André Braun

Die Mitglieder des Vereins Sternwarte Hartha sind mit ihren finanziellen Mitteln in den vergangenen Jahren sparsam umgegangen. Doch in diesem Jahr mussten größere Ausgaben getätigt werden. „Wir haben die Innenräume teilweise neu ausgestattet“, berichtet Vereinsmitglied Andreas Baumbach.

Das betrifft vor allem den Vortragsraum, in dem jetzt neue Stühle und neue Schränke stehen. Auch wurde die Beameranlage auf moderne Technik umgestellt. „Für die Besucher ist der Aufenthalt bei uns dadurch angenehmer, zumal im Vortragsraum auch Familienfeiern ausgerichtet werden können“, so Baumbach. Ein weiterer Schwerpunkt war das Büro des Vereins. Hier wurde der Fußbodenbelag erneuert, die Wände gestrichen und ebenfalls neue Schränke eingebaut.

Doch nicht nur an der Innenausstattung arbeiten die Vereinsmitglieder. So sollen neue Schautafeln angefertigt werden, die sowohl im Vortragsraum als auch in den Kuppeln angebracht werden könnten, so Andreas Baumbach. Die Exponate, die derzeit in der Ausstellung in der Heimatstube ausgestellt sind, könnten zum Beispiel in den Glasteilen der neuen Schränke untergebracht werden.

Die Mitgliederzahl des Vereins Sternwarte ist in den vergangenen Monaten auf 23 angestiegen. „Wir haben in diesem Jahr vier neue Mitglieder gewonnen“, so Baumbach. Eines der neuen Mitglieder habe großen Anteil daran, dass die Bibliothek neu katalogisiert werden konnte. Auch wenn derzeit keine Beobachtungssaison ist, ist die Sternwarte gut besucht. „Gruppen wie zum Beispiel Schulklassen oder Kindergärten können sich gern für Sonderführungen anmelden“, so Andreas Baumbach.

Ein Problem, das den Mitgliedern des Vereins am Herzen liegt, ist die Sanierung der Heizungsanlage. Die Stadt ist Eigentümer des Gebäudes und hat mit dem Verein der Sternwarte einen Nutzungsvertrag abgeschlossen. Darin ist auch ein Betrag festgelegt, den der Verein zur Unterhaltung des Gebäudes und für Reparaturen bekommt. Doch die Erneuerung der Heizungsanlage würde die finanziellen Möglichkeiten des Vereins sprengen. Deshalb ist das Problem im vergangenen Jahr an den Kultur- und Sozialausschuss herangetragen worden (DA berichtete), der eine seiner Sitzungen in der Sternwarte abgehalten hatte. „Die Heizung wird noch in diesem Jahr saniert“, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) auf DA-Nachfrage. Derzeit werde geprüft, ob der Wechsel von Öl- auf Gasheizung möglich ist. „Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 18 500 Euro“, so Kunze.

