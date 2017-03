Sternwarte lädt ein Die Radeberger Volkssternwarte öffnet Sonnabend ihre Türen für Besucher.

In der Sternwarte in Radeberg sind am Sonnabend wieder Schaulustige willkommen. © Thorsten Eckert

Na, wenn das keine Ausblicke sind! Radeberg guckt nach Australien und Chile. Am Sonnabend nämlich, beim großen Tag der offenen Tür in der Volkssternwarte „Erich Bär“ an der Stolpener Straße.

Von 13 bis 22 Uhr können sich Besucher in der Sternwarte umschauen, können durch die Fernrohre ungewöhnliche Blicke auf die Sonne und am Abend auf die Mondsichel werfen. Zudem hat der Freundeskreis Sternwarte ein interessantes Vortragsprogramm organisiert. 14 Uhr geht es um die Frage: Welches Fernrohr passt zu mir?“ Ab 15 Uhr wird ein Ausblick auf die anstehende totale Sonnenfinsternis im August möglich. 16.30 Uhr wird das Eigenbaufernrohr Dobson vorgestellt und 18.30 Uhr guckt Radeberg dann wie erwähnt auf den Nachthimmel von Australien bis Chile. (SZ)

1. April, Tag der offenen Tür in der Volkssternwarte „Erich Bär“ Radeberg.

www.sternwarte-radeberg.de

