Sternwanderung zum Valtenbergfest Auf einer Tour geht es über vier geführte Routen zu einem Ziel: zum Neukircher Hausberg.

Neukirch feiert am letzten Juni-Wochenende seinen Hausberg, den Valtenberg, und dessen Aussichtsturm, der in diesem Jahr 160 Jahre besteht. Teil des dreitägigen Festprogrammes ist eine Sternwanderung am Sonnabend, 24. Juni. 10 Uhr beginnen an vier verschiedenen Orten geführte Wanderungen auf den Berg. Jede Tour dauert etwa zwei Stunden, und sie hat ihre Spezifik, teilte der Kulturförderverein Neukircher Heimat jetzt mit.

Eine dieser Touren ist mit „Zauberhafter Hohwald“ überschrieben. Rene Teich vom Bergbau-Traditionsverein in Berthelsdorf führt durch das Reich der Steine und Querxe – Treff am Erbgericht des Neustädter Ortsteiles, wo die Gold- und Mineralienerlebnisstätte ihren Sitz hat.

Um Sagen des Valtenberges geht es auf der von Alfred Mühlisch geführten Wanderung ab dem Touristenparkplatz an der Neukircher Karl-Berger-Straße. Von dort sind es nur wenige hundert Meter bis zum Waldschlösschen, wo eine „Venenwanderung“ startet. Was das Laufen in der Natur mit gesunden Beinen zu tun hat, erfahren die Teilnehmer von Christine Schöbel, die den Verein Mehrgenerationenhof leitet. Entlang von Wasserläufen kann man gemeinsam mit dem Neukircher Urgestein und Ski-Enthusiasten Frank Sutter einen vierten Weg auf den 587 Meter hohen Berg nehmen. Um planen zu können, bitten die Veranstalter bereits jetzt um Anmeldungen für die geführten Wanderungen, sagte Uwe Eckhardt vom Kulturförderverein. (SZ)

Kontakt: 035951 37649, info@neukircher-heimat.de; Anmeldungen für die Wanderung ab Berthelsdorf sind auch im Erbgericht Berthelsdorf, 03596 500039 möglich.

