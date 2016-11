Sternstunden beim Weihnachtsmarkt Tausende Besucher sind am Sonnabend nach Herrnhut gekommen – und bekamen viel Selbstgemachtes geboten.

Herrnhuter Sterne haben für eine weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. © Rafael Sampedro

Der erste große Weihnachtsmarkt in der Region hat am Sonnabend nach Herrnhut gelockt. Rund 120 Stände waren auf dem Zinzendorfplatz, entlang der August-Bebel-Straße und der Dürningerstraße zu finden. Sie boten unter anderem geschwämmelte Keramik, Aquarelle und Grafiken, Pulsnitzer Blaudrucke, Textilien der Herrnhuter Künstlergilde, Marmeladen des Herrnhuter Vereins Tikwa und natürlich die Herrnhuter Sterne. All diese Handarbeit gab Weihnachtsmarkt ein besonderes Gepräge.

Zusätzlich zum Markttreiben bekamen die Tausenden Besucher ein reichhaltiges Musikprogramm geboten. Der Bläserchor der Herrnhuter Brüdergemeine spielte Weihnachtschoräle am späten Vormittag, nachmittags folgte ein Adventskonzert der Kreismusikschule Dreiländereck, Schulteil Herrnhut, sowie der Evangelischen Zinzendorfschulen Herrnhut im Kirchensaal der Brüdergemeine. Unter dem Motto „Lateinische Weihnachten“ probten Chor, Instrumentalisten und Solisten bereits seit den Herbstferien. In diesem Jahr haben sich die Zinzendorfschulen Unterstützung des Schulchores aus der Partnerschule „ZS Husova“ in Liberec geholt, die das Programm mit zwei tschechischen Liedern bereicherten.

Auch der Weihnachtsmann ließ sich am Nachmittag in der Stadt blicken, mit einem großen Sack voller Geschenke. Die Herrnhuter Sternemanufaktur bot einen Weihnachtsmarkt, wo die Besucher Fotos mit dem Weihnachtsmann machen, sich in der Schokofrüchte-Werkstatt ausprobieren und ein Weihnachtsrätsel lösen konnten. Zudem spielte ein Posaunenchor und war ein Puppentheaterstück für Kinder zu sehen. Am späten Nachmittag setzte dann das Sternenkind noch die Weihnachtsbaumbeleuchtung in Gang. (szo/tc)

