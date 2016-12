Sternsinger ziehen durch Dörfer Zum 25. Mal sammeln Kinder Spenden für Kinder. Dieses Jahr wollen sie damit die Folgen des Klimawandels bekämpfen.

In den Tagen um den Jahreswechsel ziehen in den Dörfern der Kirchgemeinden Glaubitz und Zschaiten sowie in Streumen zum 25. Mal die Sternsinger los. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln gleichzeitig für notleidende Kinder in aller Welt. Die 1959 ins Leben gerufene Aktion wird vom Kindermissionswerk Die Sternsinger und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragen. In diesem Jahr steht der Klimawandel im Mittelpunkt der Aktion. Damit wollen die Sternsinger überall in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, unter dessen Folgen viele Menschen der Welt leiden.

Mit einem Aussendungsgottesdienst am Mittwoch im Pfarrhaus Glaubitz hat die aktuelle Aktion begonnen. Bis zum 9. Januar 2017 werden die Sternsinger unterwegs sein. Personen, die gern besucht werden möchten, können sich im Pfarramt Glaubitz oder telefonisch melden. (SZ)

Kontakt: Telefon 035265 54234

