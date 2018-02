Sternsinger sehr erfolgreich Die Gruppen in Kamenz, Königsbrück, Cunnersdorf und Elstra haben fast 4 930 Euro eingesammelt. Das ist Spitze.

Die Sternensinger haben jede Menge Geld eingesammelt. © dpa

Kamenz/Königsbrück/Cunnersdorf/Elstra. Die diesjährige Sternsingeraktion stand unter dem Motto: „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit.“ Wie man etwa 150 Millionen Mädchen und Jungen helfen kann, die Lohnarbeit verrichten, diese Frage bewegte die Leute auch hier. Die katholischen Gemeinden St. Maria Magdalena Kamenz und Kreuzerhöhung Königsbrück rechneten jetzt einen Spendenerlös von 4 929,68 Euro ab, den die Sternsinger-Gruppen in Kamenz, Königsbrück (mit Schwepnitz), Cunnersdorf und Elstra gesammelt haben. Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Die Pfarrei bedankt sich bei allen Teilnehmern und auch den Eltern, die mitgeholfen haben, ein so gutes Ergebnis zu erzielen. Zum Vergleich: In der viel größeren Pfarrei Crostwitz wurden 9586 Euro gesammelt, was aber ebenfalls stark ist. (szo)

