Sternsinger sammeln Spenden Anfang Januar ziehen Kinder im Oberland von Haus zu Haus – und helfen damit Gleichaltrigen.

Sternsinger © Symbolbild: dpa

SchirgiswaldeSternsinger der Pfarrgemeinde Schirgiswalde werden Anfang des neuen Jahres im Oberland unterwegs sein. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ bringen die Mädchen und Jungen im Kostüm der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln dabei Geld für Kinder in Not. – In Sohland und Wehrsdorf ziehen die Sternsinger am 7. Januar ab 13 Uhr von Haus zu Haus. Am 8. Januar sind sie ab 13 Uhr in Schirgiswalde und Kirschau unterwegs sowie ab 13.30 Uhr in Großpostwitz, Obergurig und Cunewalde. Wilthen und Neukirch sind am 15. Januar ab 9 Uhr dran. Wer von den Sternsingern besucht werden möchte, kann sich in der Pfarrei melden.

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Mit den Spenden werden jährlich über 1 500 Projekte in aller Welt unterstützt. (SZ/ks)

Kontakt: Telefon 03592 502331

