Sternsinger sammeln mehr als 3000 Euro Kinder haben in den vergangenen Wochen Segenswünsche verteilt – und schicken nun Geld nach Kenia.

Fröhliche Melodien, bunte Kostüme, funkelnde Sterne und der Segen „20*C+M+B+17“ über den Haustüren – zum 25. Mal fand die Aktion Sternsinger rund um Glaubitz statt. Dabei sammelten die Kinder in Glaubitz, Grödel, Nünchritz, Radewitz, Roda, Zschaiten und Colmnitz mehr als 3 600 Euro ein, sagte die Religionslehrerin und Organisatorin Monika Heinig: „Allen Spendern und Mitwirkenden herzlichen Dank für ihren Einsatz.“ In diesem Jahr waren 31 Gruppen im Gemeindegebiet unterwegs – bei jedem Wetter. Den Kindern habe die Aktion viel Spaß gemacht. Dabei auch noch anderen Kindern helfen zu können, das sei das Erfolgsrezept dieser Aktion, die seit 1959 vom Katholischen Kindermissionswerk – Die Sternsinger getragen wird.

Das dabei gesammelte Geld wird für die verschiedensten Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Ozeanien verwendet. Dabei geht es in diesem Jahr besonders um die Beseitigung der Folgen des Klimawandels für die nächste Generation. In diesem Jahr soll mit den Spenden der Sternsinger-Aktion zum Beispiel die kenianische Region Turkana unterstützt werden, die mit immer länger andauernden Dürreperioden kämpft. In der Turkana arbeitet das Kindermissionswerk vor allem mit der Gemeinschaft St. Paul der Apostel zusammen. Sie ist seit fast 30 Jahren in der Region tätig, um die Wasserversorgung, die Anlage von Nutzgärten sowie Bildungsangebote zu unterstützen. Ganz konkret sollen mit den Spenden mobile Schulen eingerichtet, Staudämme und Wasserstellen gebaut sowie für Kinder gesunde Mahlzeiten und eine medizinische Versorgung sichergestellt werden. (SZ)

