Sternsinger sammeln im Rödertal mehr als 3 400 Euro 44 Kinder waren unterwegs, um Spenden für kubanische Kinder zu sammeln. Am erfolgreichsten waren die Ottendorfer.

Auch Kinder der katholischen Pfarrgemeinde Radeberg waren als Sternsinger unterwegs. Unter anderem besuchten sie das Rathaus. © Stadtverwaltung

In den vergangenen sieben Tagen waren im gesamten Rödertal die Sternsinger wieder unterwegs. Und das Ergebnis der Aktion lässt sich sehen: 3 455,95 Euro sind für das Kindergartenprojekt der Katholischen Pfarrei St. Laurentius Radeberg in der kubanischen Hauptstadt Havanna zusammengekommen. Das teilte Bettina Schebitz vom Pfarramt am Dienstag mit. Zudem betont sie, dass sich der Betrag noch erhöhen wird, da die Besuche auf dem Ortsamt Langebrück und in der Wohngemeinschaft des Taubblindendienstes in Radeberg noch ausstehen.

19 Kinder waren für die diesjährige Sternsingeraktion als Heilige Drei Könige verkleidet in den Straßen von Arnsdorf, Radeberg, Großerkmannsdorf, Langebrück, Liegau-Augustusbad, Schönborn und Wachau unterwegs. Sie besuchten dabei nach Angaben von Bettina Schebitz ungefähr 70 Familien. Zur Tradition sei es zudem geworden, auch drei Wohngemeinschaften des Epilepsiezentrums in Kleinwachau, das Baumhaus, einige Evangelische Pfarrhäuser und diesmal erstmalig das Schloss Klippenstein in Radeberg zu besuchen und den Segen zu bringen. Besonders stolz waren die Sternsinger, dass sie auch wieder in den Rathäusern von Radeberg und Ottendorf empfangen wurden.

Zusätzlich waren auch in Ottendorf-Okrilla, Medingen, Großdittmannsdorf, Kleinnaundorf und Lomnitz weitere 25 Kinder unterwegs. Sie kamen aus der evangelischen und der katholischen Gemeinde und waren zum Teil auch mit der Gitarre unterwegs. Die Ottendorfer Sternsinger haben mehr als die Hälfte der Spenden gesammelt, so Bettina Schebitz. (ste)

zur Startseite