Sternsinger sammeln Geld für Indien Schüler bringen Segenswünsche in die Dörfer – und helfen damit anderen Kindern.

Die Sternsinger einer Kirchgemeinde singen ihre Lieder. © Norbert Millauer/Archiv

Glaubitz. Zum Jahreswechsel gehört in den Dörfern rings um Glaubitz seit 1993 die Sternsingeraktion. Kinder und Jugendliche singen verkleidet als die drei Weisen aus der Weihnachtsgeschichte an den Haustüren Lieder, wünschen Segen für das neue Jahr und bitten um Spenden für Kinder in vielen Teilen der Welt, denen es nicht gut geht. Im Jahr 2018 steht das Thema Ausbeutung von Kindern besonders im Fokus der Aktion. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“, heißt das Leitwort.

In Indien arbeiten tagtäglich Millionen Kindern unter gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen, um das Überleben ihrer Familien möglich zu machen. Mit dem Geld der Sternsinger sollen Hilfsprojekte finanziert werden, die den Kindern einen Schulbesuch oder eine Ausbildung ermöglichen. Der Aussendegottesdienst findet am Freitag, 29. Dezember, um 14 Uhr im Pfarrhaus Glaubitz statt. Anschließend sind die Sternsinger bis zum 13. Januar unterwegs. (SZ)

Wer bei Sternsinger-Aktion als König, Begleiter, Helfer oder Spender mitwirken möchte, meldet sich bitte bei Monika Heinig (heinig-monika@web.de; Telefon 035265 54234) oder Katrin Tammer (katrin.tammer@t-online.de, Telefon 035265 55955)

www.sternsinger.de

