Sternsinger sammeln für Kuba Die Kirche bittet die Bürger, ihre Türen zu öffnen und eine kleine Spende zu geben.

Sternsinger © Symbolbild: dpa

Die Sternsinger der Gemeinde Ottendorf-Okrilla sind am Sonnabend, den 7. Januar, in Ottendorf, Medingen sowie Großdittmannsdorf unterwegs. Sie beginnen mit ihrem Rundgang um 13 Uhr. Die katholische Kirche der Gemeinde bittet alle Bürger, ihre Türen zu öffnen und eine kleine Spende bei den Sternsingern zu hinterlassen. Diese soll Kindern in Kuba zugute kommen.

Als Sternsinger bezeichnet man übrigens eine Gruppe von Menschen – meist Kinder –, von denen drei als die Heiligen Drei Könige verkleidet sind. Sternsingergruppen ziehen in der Regel zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, dem Tag der Drei Heiligen Könige, durch die Gemeinde und bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an. Meist sammeln sie zudem Geld für wohltätige Zwecke. So wie die Sternsinger in Ottendorf-Okrilla. (ste)

