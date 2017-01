Sternsinger helfen Kita-Projekt Bis Sonnabend sind die Kinder dafür noch in Radeberg unterwegs.

Symbolfoto © dpa

Noch bis Sonnabend sind in der katholischen Pfarrei St. Laurentius Radeberg die Sternsinger unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“. Und sie sammeln Spenden für ein Kindergartenprojekt in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Dort wurde schon 1999 begonnen, Betreuung und Ernährung für Kinder von alleinerziehenden Müttern anzubieten, während die Frauen zur Arbeit gehen. Auch mit Hilfe der Sternsinger-Spenden aus Radeberg sollen nun im Osten Havannas zwei weitere Tagesstätten eröffnet werden. Das in den beiden Vorjahren unterstützte Kita-Projekt in der Region Guantanamo konnte erfolgreich abgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung der katholischen Kirchgemeinde. Die mittlerweile weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder war 1959 gestartet worden. (SZ)

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich unter 03528 442229 anmelden. Wegen der Größe des Pfarrgebietes gibt es nur noch wenige freie Termine.

