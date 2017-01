Sternsinger bringen Wasser in die Wüste Vorher geht es auf Hausbesuche. Dazu sind die Jugendlichen in Niesky, Rothenburg und Rietschen unterwegs – und zum Nieskyer Stadtjubiläum.

Die Nieskyer Sternsinger bereiten sich am Montag auf ihren Einsatz vor. Lena wartet darauf, dass Bernadette Pfeffer ihren Umhang fertig bügelt. Chantal setzt ihrer Schwester Tiffany schon die Krone auf, während die anderen vier Mädchen schon eingekleidet sind. Foto: André Schulze © André Schulze

Das Dampfbügeleisen lässt die letzten Falten aus den Umhängen von Caspar, Melchior und Balthasar verschwinden. Dafür sorgt Bernadette Pfeffer, die den Montagnachmittag am Bügelbrett in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef in Niesky steht. Um sie sitzt eine Gruppe aus sieben Kindern und Jugendlichen, die auf ihre Kleidung warten. Denn am Donnerstag setzen sich Caspar, Melchior und Balthasar zum Dreikönigssingen in Bewegung.

Da die Kirchgemeinde in Niesky, Rothenburg und Rietschen vertreten ist, werden die Sternsinger in den drei Orten ihre Hausbesuche machen, erklärt Pfarrer Christian Burczek. Die erste Gruppe traf sich dazu am Montagnachmittag nicht nur zur Anprobe, sondern auch zur Probe ihrer Lieder. Mit diesen wollen sie die Herzen öffnen und die Spendenbereitschaft der Bürger fördern. Im vergangenen Jahr kamen rund 600 Euro zusammen, berichtet Pfarrer Burczek. Eine beachtliche Summe für eine Gruppe, die nur aus zehn Kindern und Jugendlichen besteht. „Der Durchschnitt unseres Beitrages liegt zwischen 500 und 900 Euro. In einem Jahr hatten wir sogar 1000 Euro gesammelt“, ergänzt der Pfarrer. Und noch etwas ist ihm wichtig: Auch wenn die Kinder in ihren Königskostümen hübsch anzuschauen sind, mit Fasching und Zampern hat ihr Auftritt nichts zu tun. „Das verwechseln manche Leute. Hinter der Aktion steckt eine Mission, die die Sternsinger erfüllen möchten: armen Menschen zu helfen.“

Somit sind die Nieskyer Sternsinger eingebettet in die bundesweite Aktion des Kindermissionswerkes in Deutschland. Im Jahr 2015 waren mehr als 330000 Sternsinger unterwegs. Sie und ihre Begleiter sammelten insgesamt über 46 Millionen Euro ein. Das Bistum Görlitz trug aus 15 Gemeinden und Gruppen fast 41000 Euro bei, so die Zahlen des in Aachen ansässigen Kindermissionswerkes für 2015. Für vergangenes Jahr liegen sie noch nicht vor. Mit diesem Geld konnten insgesamt 656 Projekte in Lateinamerika gefördert werden.

Das soll auch mit dem Geld aus der Sammelaktion 2017 geschehen. Dieses Mal ist Kenia das bevorzugte Land, sagt Pfarrer Burczek, wohin auch die Nieskyer Spenden gehen werden. Dabei steht die von Deutschland 6000 Kilometer entfernte Region Turkana im Nordwesten Kenias im Fokus der Sternsinger. Sie ist mit die trockenste Region der Welt. Im Sommer heizt sich die Luft auf über 60 Grad Celsius auf und der das Gebiet prägende Turkanasee trocknet von Jahr zu Jahr mehr aus. Regen ist zu einem kostbaren Gut geworden.

Deshalb will das Kindermissionswerk, so sein Präsident, Prälat Klaus Krämer, der sehr vom Klimawandel bedrohten Region helfen, Wasserstellen und Staudämme zu bauen. Aber auch der Bau von Schulen und das Fördern von Bildung wollen die Sternsinger unterstützen. Dafür arbeitet das Kindermissionswerk mit der Ordensgemeinschaft „St. Paul der Apostel“ vor Ort eng zusammen.

Für diese Mission werden die Nieskyer Sternsinger am Freitag in Rothenburg, am Sonnabend in Rietschen und am Sonntag in Niesky unterwegs sein. Aber auch den Festakt zur Eröffnung des Jubiläumsjahres 275 Jahre Niesky am Donnerstagnachmittag wollen die jungen Menschen mit ihren Liedern bereichern.

