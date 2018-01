Sternsinger besuchten Landratsamt Kinder der katholischen Dompfarrei St. Petri erfreuten Mitarbeiter der Kreisbehörde mit Liedern und sammelten Geld für Indien.

Bautzener Sternsinger besuchten auch das Landratsamt. © Landratsamt

Bautzen. Sternsinger der katholischen Dompfarrei St. Petri in Bautzen besuchten jetzt in den Gewändern der Heiligen Drei Könige auch das Landratsamt Bautzen. Beigeordneter Udo Witschas (CDU)und Mitarbeiter der Verwaltung hießen die Kinder sowie ihre herzlich willkommen. Die Sternsinger hatten nicht nur den Segen, sondern auch verschiedene Lieder im Gepäck. Mit dem diesjährigen Motto „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ möchten die Sternsinger auf die vielen Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen und keine unbeschwerte Kindheit haben.

Udo Witschas freute sich über den Segen für das Landratsamt „20*C+M+B+18“, den die Kindert über der Eingangstür anbrachten und übergab den Sternsingern eine Spende von 100 Euro, die den Kindern in Indien zugute kommen soll. (szo)

zur Startseite