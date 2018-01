Sternsinger besuchten Bürgermeister Freitals OB Uwe Rumberg übergab eine Spende der Stadt für die diesjährige Aktion.

Sternsinger segnen die Häuser und machen dies mit den Kreidezeichen 20*C+M+B*18 über der Eingangstür deutlich. © dpa

Freital. Sternsinger haben auch in diesem Jahr die Freitaler Stadtverwaltung besucht. Die Kinder der katholischen Kirche St. Joachim in Freital beteiligen sich damit an dem alten und heute weit verbreiteten Brauch zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag (6. Januar). Sie bringen einerseits den Segen in die Häuser und machen dies mit den Kreidezeichen 20*C+M+B*18 über der Eingangstür deutlich. Andererseits sammeln die Kinder Geld für wohltätige Zwecke. Das zentrale Motto dafür lautet in diesem Jahr: „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“.

Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) bedankte sich herzlich für den Besuch im Rathaus. Er überreichte im Namen der Großen Kreisstadt eine Spende für die Aktion. Neben dem Rathaus in Potschappel machen die Sternsinger um Sabina Kindermann auch beim Pflegedienst Advita, der Sparkasse, der Volksbank Raiffeisenbank eG und in Tharandt Station. (SZ)

